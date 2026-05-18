Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Çocuklar molozların arasında el bombası buldu, faciadan dönüldü! 'Kurtuluş Savaşı'ndan kaldı' iddiası

Çocuklar molozların arasında el bombası buldu, faciadan dönüldü! 'Kurtuluş Savaşı'ndan kaldı' iddiası

Isparta'da faciadan dönüldü. Yıkılan bir evin molozları arasında oynayan çocuklar patlamamış el bombası buldu. Bombanın Kurtuluş Savaşı'ndan kaldığı iddia edildi

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Çocuklar molozların arasında el bombası buldu, faciadan dönüldü! 'Kurtuluş Savaşı'ndan kaldı' iddiası

Isparta-Gelendost'ta uzun süredir kullanılmayan metruk ev hakkında yıkım kararı verildi. Ekipler, iş makineleri ile evi yıkarak molozları Belenüstü mevkisindeki bir alana götürdü.

Yıkılan evin hafriyatı arasında oyun oynayan çocuklar el bombası buldu. Köyde kısa süreli endişe yaşanırken muhtar, ekiplere ihbar da bulundu.

Havada 'bomba' alarmı! Bristol-Antalya uçağı acil iniş yaptıHavada 'bomba' alarmı! Bristol-Antalya uçağı acil iniş yaptı

BOMBA İMHA UZMANLARI GELDİ

Olay yerine jandarma ve merkezde bomba imha uzmanları sevk edildi. İncelemelerde el bombasının patlamamış olduğu tespit edildi.

Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla uzman ekip tarafından uygun bir noktaya götürülen el bombası kontrollü şekilde patlatıldı.

Çocuklar molozların arasında el bombası buldu, faciadan dönüldü! 'Kurtuluş Savaşı'ndan kaldı' iddiası - Resim : 2

'KURTULUŞ SAVAŞI' İDDİASI

Faciadan dönülen olayın ardından ev sahibi İbrahim Ç.'nin Kurtuluş Savaşı'na katıldığı öğrenildi. İbrahim Ç.'nin köy sakinlerine Kurtuluş Savaşı sırasında el bombası getirip, sakladığını söylediği öne sürüldü. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Bomba Isparta
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro