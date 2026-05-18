Çocuklar molozların arasında el bombası buldu, faciadan dönüldü! 'Kurtuluş Savaşı'ndan kaldı' iddiası

Isparta-Gelendost'ta uzun süredir kullanılmayan metruk ev hakkında yıkım kararı verildi. Ekipler, iş makineleri ile evi yıkarak molozları Belenüstü mevkisindeki bir alana götürdü.

Yıkılan evin hafriyatı arasında oyun oynayan çocuklar el bombası buldu. Köyde kısa süreli endişe yaşanırken muhtar, ekiplere ihbar da bulundu.

BOMBA İMHA UZMANLARI GELDİ

Olay yerine jandarma ve merkezde bomba imha uzmanları sevk edildi. İncelemelerde el bombasının patlamamış olduğu tespit edildi.

Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla uzman ekip tarafından uygun bir noktaya götürülen el bombası kontrollü şekilde patlatıldı.

'KURTULUŞ SAVAŞI' İDDİASI

Faciadan dönülen olayın ardından ev sahibi İbrahim Ç.'nin Kurtuluş Savaşı'na katıldığı öğrenildi. İbrahim Ç.'nin köy sakinlerine Kurtuluş Savaşı sırasında el bombası getirip, sakladığını söylediği öne sürüldü. (DHA)