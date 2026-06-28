Çocuk istismarı, bahis, dolandırıcılık... 6 günlük siber operasyonda 213 tutuklama

İçişleri Bakanlığı, Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 6 günde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlara dair verileri paylaştı. Bakanlık açıklamasına göre, 29 il merkezli yürütülen operasyonlar sonucunda toplam 409 şüpheli yakalandı. "Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi" suçlarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 213'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin 117'si hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Geriye kalan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

SUÇ AĞININ YÖNTEMLERİ VE HEDEFLERİ TESPİT EDİLDİ

Söz konusu operasyonları Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordine etti. İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ekipleri ise sahadaki çalışmaları yürüttü. Yakalanan şüphelilerin faaliyet gösterdiği suç alanları ve kullandıkları yöntemler tek tek belirlendi. Ekipler, şüphelilerin sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden "yatırım/ürün satış/çekiliş ve ev satış dolandırıcılığı, bungalov/araç kiralama" temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdıklarını tespit etti. Ayrıca şüphelilerin, vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları da ortaya çıkarıldı.

YASA DIŞI BAHİS VE ÇOCUK İSTİSMARI

Emniyet ve MASAK'ın ortak incelemelerinde yasa dışı bahis ve kumar ile çocuklara yönelik suçlar da operasyonun ana başlıkları arasında yer aldı. İncelemelerde şüphelilerin yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri ve yasa dışı bahis ile kumar sitelerinin reklamını yaptıkları belirlendi. Ekipler ayrıca şüphelilerin müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıklarını ve POS tefeciliği yaptıklarını da tespit tutanaklarına geçirdi.