Çobanın uçurumun kenarındaki balı oyuktan çıkarma anları kamerada

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde büyükbaş hayvanlarını otlatan bir çoban, sarp kayalıklardaki bir oyukta arıların yaptığı balı çıkardı.

Olay, Karakoçan ilçesine bağlı Yüzev köyü kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, büyükbaş hayvanlarını otlatmaya çıkaran Doğan Eser isimli çoban, dik bir yamacın çevresinde yoğun bir arı uçuşu olduğunu fark etti. Bölgeyi yakından inceleyen Eser, arıların kayalıklar arasındaki bir oyuğa yuva yaptığını ve bu yuvada bal bulunduğunu tespit etti.

CEP TELEFONU KAMERASI TARAFINDAN SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

Balı çıkarmak için hazırlık yapan Eser, temin ettiği özel arıcı kıyafetlerini giyerek merdiven yardımıyla sarp yamaçtaki yuvaya ulaştı.

Yaklaşık 3 saat süren zorlu bir çalışmanın sonucunda oyuğun önündeki taşı yerinden söken Eser, içerideki balı başarıyla topladı.

Eser, balı aldıktan sonra arıları da güvenli bir şekilde toplamak amacıyla yuvanın bulunduğu noktanın yakınına bir kovan yerleştirdi. (AA)