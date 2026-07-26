Çobanın sırrı efsaneyi diriltti! Kuraklığa meydan okuyan yerel miras

Antalya'nın Elmalı ilçesinde yaklaşık 30 yıldır bağcılıkla uğraşan Burak Özkan, yöre yaşlılarının anlattığı ancak uzun süredir izine rastlanmayan "Acıkara" üzümünün peşine düştü. Arayışları sırasında kendisine rehberlik eden bir çobanın dağda gösterdiği yaşlı asmadan alınan çubuklar, özel fidanlıklarda hastalıklara dayanıklı Amerikan anaçlarına aşılanarak başarıyla çoğaltıldı.

KURAK DÖNEMLERE RAĞMEN YAŞAMINI SÜRDÜREBİLDİ

Küresel iklim krizinin etkilerini artırdığı günümüzde, Toroslar'ın 1100 metreyi aşan rakımlarında yetişen bu üzüm türü büyük bir önem taşıyor. Yıllarca süren kurak dönemlere rağmen hayatta kalmayı başaran Acıkara asması, genetik dayanıklılığı ile geleceğin tarımına umut oluyor.

Küresel iklim değişikliğiyle birlikte kuraklığa dayanıklı genetik kaynakların öneminin arttığını belirten Özkan, "Bunca yıldır Elmalı'da kurak dönemler yaşandı ancak bu asmalar ayakta kalmayı başardı. Gelecekte dünyada bu özelliklere sahip genetik kaynaklara daha fazla ihtiyaç duyulacak." dedi.

TOROSLAR'IN YÜKSEK RAKIMLARI BAĞCILIKTA ÖNE ÇIKACAK

Toroslar'ın 1000 metrenin üzerindeki kesimlerinde yetişen yerel üzüm çeşitlerine odaklandıklarını ifade eden Özkan, iklim değişikliğinin dünyadaki bağcılık bölgelerini yeniden şekillendirdiğini söyledi.

Yaklaşık 30 yıl önce Elmalı'da yatırım yapmaya başladıklarına işaret eden Özkan, "Gelecek kuşaklara aktarabileceğimiz, kuraklığa dayanıklı ve bulunduğu iklime uyum sağlamış yerel üzüm çeşitleri üzerinde çalışıyoruz. Küresel ısınmayla birlikte 1000 metrenin üzerindeki Toroslar, bağcılık açısından çok daha önemli hale gelecek." diye konuştu.

Acıkara'nın Elmalı'nın bilinen yerel çeşitlerinden olduğunu anlatan Özkan, asmayı bulduklarında köylüler ve yaşlı üreticilerden yaprak özellikleriyle çeşidin doğruluğunu teyit ettiklerini söyledi.

Daha önce Fransa'dan ve Türkiye'nin farklı bölgelerinden üzüm çeşitleri getirerek üretim yaptıklarını belirten Özkan, Acıkara ile birlikte yerelliğin öne çıktığını belirtti.

Özkan, "Acıkara ile iş yerellik kazandı. Bir Antalya üzümünü yeniden ortaya çıkarmış olduk. Asıl önemli olan da bu. Turizmde olduğu gibi tarımda da yerel değerler giderek daha fazla önem kazanıyor." ifadelerini kullandı.

Acıkara'nın yanı sıra Elmalı'ya özgü kırmızı tilki kuyruğu üzümünün de yeniden yaygınlaştırılması için çalışma yürüttüklerini anlatan Özkan, Türkiye'de yaygın bilinen beyaz çeşidinden farklı olarak bölgede kırmızı tilki kuyruğunun yetiştirildiğini ifade etti. (AA)