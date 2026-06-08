Halk TV Türkiye Ciple döviz bürosunun kepengini kırıp girdiler! Adana’da Hollywood’u aratmayan binlerce dolarlık soygun

Ciple döviz bürosunun kepengini kırıp girdiler! Adana’da Hollywood’u aratmayan binlerce dolarlık soygun Adana’da kepengi ciple kırılan döviz bürosundan 16 bin dolar çalındı. Dakikalar içerisinde kilitleri de keser ile kıran hırsızlar, yakalandı.