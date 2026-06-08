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Halk TV Türkiye Ciple döviz bürosunun kepengini kırıp girdiler! Adana’da Hollywood’u aratmayan binlerce dolarlık soygun

Ciple döviz bürosunun kepengini kırıp girdiler! Adana’da Hollywood’u aratmayan binlerce dolarlık soygun

Adana’da kepengi ciple kırılan döviz bürosundan 16 bin dolar çalındı. Dakikalar içerisinde kilitleri de keser ile kıran hırsızlar, yakalandı.

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Ciple döviz bürosunun kepengini kırıp girdiler! Adana’da Hollywood’u aratmayan binlerce dolarlık soygun
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Adana’nın Seyhan ilçesinde döviz bürosuna cipli soygun düzenlendi. Yüzlerini kapüşon ve kar maskesiyle gizleyen 4 kişi, iş yerinin kepengini ciple çarparak kırdı. İçeri giren şüpheliler, çekmecelerde bulunan yaklaşık 16 bin doları alarak kaçtı.

Ciple döviz bürosunun kepengini kırıp girdiler! Adana’da Hollywood’u aratmayan binlerce dolarlık soygun - Resim : 1

Olay, 31 Ocak’ta saat 06.00 sıralarında Karasoku Mahallesi’nde meydana geldi. Şüpheliler, caddedeki döviz bürosunun kepengine ciple çarptı. Kepengin kırılmasının ardından iş yerine giren Faysal Ç., İshak T. ve Ferhat U., tezgâhları devirerek paraları aradı.

Ciple döviz bürosunun kepengini kırıp girdiler! Adana’da Hollywood’u aratmayan binlerce dolarlık soygun - Resim : 2

Şüpheliler, kilitlerini keserle kırdıkları çekmecelerdeki paraları poşetlere doldurdu. Ardından geldikleri cipe binerek olay yerinden kaçtı. Soygun anı iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Ciple döviz bürosunun kepengini kırıp girdiler! Adana’da Hollywood’u aratmayan binlerce dolarlık soygun - Resim : 3

REDDETTİLER

Alarm bildiriminin ardından iş yerine giden döviz bürosu sahibinin ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtları üzerinden şüphelilerin kimliklerini belirledi.

Ciple döviz bürosunun kepengini kırıp girdiler! Adana’da Hollywood’u aratmayan binlerce dolarlık soygun - Resim : 4

Emniyette sorguya alınan şüpheliler, suçlamaları reddetti.

Şüpheliler, güvenlik kamerasındaki kişilerin kendileri olmadığını ve hırsızlık yapmadıklarını öne sürdü.

Ciple döviz bürosunun kepengini kırıp girdiler! Adana’da Hollywood’u aratmayan binlerce dolarlık soygun - Resim : 5

SÜRÜCÜ ARANIYOR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Faysal Ç., İshak T. ve Ferhat U. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ciple döviz bürosunun kepengini kırıp girdiler! Adana’da Hollywood’u aratmayan binlerce dolarlık soygun - Resim : 6

Şüphelileri taşıyan cipin sürücüsünü yakalamak için çalışmaların sürdüğü bildirildi. (DHA)

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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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