Ciple döviz bürosunun kepengini kırıp girdiler! Adana’da Hollywood’u aratmayan binlerce dolarlık soygun
Adana’da kepengi ciple kırılan döviz bürosundan 16 bin dolar çalındı. Dakikalar içerisinde kilitleri de keser ile kıran hırsızlar, yakalandı.
Adana’nın Seyhan ilçesinde döviz bürosuna cipli soygun düzenlendi. Yüzlerini kapüşon ve kar maskesiyle gizleyen 4 kişi, iş yerinin kepengini ciple çarparak kırdı. İçeri giren şüpheliler, çekmecelerde bulunan yaklaşık 16 bin doları alarak kaçtı.
Olay, 31 Ocak’ta saat 06.00 sıralarında Karasoku Mahallesi’nde meydana geldi. Şüpheliler, caddedeki döviz bürosunun kepengine ciple çarptı. Kepengin kırılmasının ardından iş yerine giren Faysal Ç., İshak T. ve Ferhat U., tezgâhları devirerek paraları aradı.
Şüpheliler, kilitlerini keserle kırdıkları çekmecelerdeki paraları poşetlere doldurdu. Ardından geldikleri cipe binerek olay yerinden kaçtı. Soygun anı iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
REDDETTİLER
Alarm bildiriminin ardından iş yerine giden döviz bürosu sahibinin ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtları üzerinden şüphelilerin kimliklerini belirledi.
Emniyette sorguya alınan şüpheliler, suçlamaları reddetti.
Şüpheliler, güvenlik kamerasındaki kişilerin kendileri olmadığını ve hırsızlık yapmadıklarını öne sürdü.
SÜRÜCÜ ARANIYOR
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Faysal Ç., İshak T. ve Ferhat U. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Şüphelileri taşıyan cipin sürücüsünü yakalamak için çalışmaların sürdüğü bildirildi. (DHA)