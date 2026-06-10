Çıplak arama Şamil Tayyar'ı bile rahatsız etti: Cumhurbaşkanı doğrudan el atmalı

Dün 47. duurşması görülen İBB davasında Medya A.Ş. Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in anlattıkları damgasını vurdu. Evine gelen polislerin tutumundan savcı ile yaşadığı 'çocuklu tehdide' kadar neler yaşadığını anlatan Türker, gözaltına alınmasının ardından çıplak aranmaya maruz kaldığını söyledi.

"CUMHURBAŞKANI MESELEYE EL ATMALI"

Türkiye'nin konuştuğu skandalın ardından AKP'li Şamil Tayyar sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıp meselenin ciddi olduğunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu meseleye doğrudan el atması gerektiğini kaydetti.

Tayyar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Daha önce de bazı sanıkların beyanlarında rastlamıştım. Son olarak Medya A.Ş Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker’in iddiaları gündeme düştü. Özellikle ‘çıplak arama’ iddialarının sıkça gündeme gelmesi, üzerinde durulması gereken vahim bir gelişme. Psikolojik harekat mı yoksa devlet içinde eski dönem ruh ikliminden beslenen artıkların istismarı mı mutlaka açıklığa kavuşturulmalıdır. AK Parti, işkence iddialarına sıfır toleransla yaklaşıp bu meseleyi sistemik uygulama olmaktan çıkarmıştır. Eğer, rutin dışına çıkan odaklar, son dönem davaların gölgesinde kendilerine özledikleri eski devlet içi iktidarlarının yolunu döşemeye çalışıyorsa, topyekün mücadeleye ihtiyaç var demektir. Sadece bu hadise değil, son dönem benzer kuşkuları besleyen ve AK Parti’nin temel politikalarının altını boşaltan devlet içinden nahoş haberler geliyor. Özellikle Cumhurbaşkanımızın bu meseleye doğrudan el atması gerektiğini düşünüyorum. Mesele ciddi."

FATOŞ PINAR TÜRKER NE ANLATTI?

Türker, Vatan Emniyet'te çıplak aramaya maruz kaldığı anları anlattı. Kaldığı ortamı, "Bodrum katı olduğu için hiç cam, pencere yok. Müthiş bir pislik var her tarafta" şeklinde tarif eden Türker, gözaltında kaçıncı günde olduğunu hatırlamadığı bir günde bir polisin arama yapacağız diyerek kendilerini sıra ile aldıklarını, kadın memurun kendisini çıplak şekilde aradığını söyledi.