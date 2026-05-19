'Cinsel İstismar' suçundan 19 yıl hapis cezası bulunan firari çatıda yakalandı

Olay, saat 13.00 sıralarında Aksaray merkez Minarecik Mahallesi’nde meydana geldi. Bölgedeki gözcü kameralarını inceleyen asayiş ekipleri, şüpheli bir şahsı takibe aldı.

Yapılan kimlik sorgulamasında, 33 yaşındaki Tarık B.'nin "Cinsel istismar" suçundan hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve uzun süredir firari olarak arandığı tespit edildi.

İŞ MERKEZİNİN ÇATISINDA YAKALANDI

Firari hükümlünün eşkalini ve konumunu belirleyen Aksaray Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri, peşine düştü.

Polisin takibini fark ederek kaçmaya çalışan Tarık B., bölgedeki bir iş merkezine girdi. Binayı ablukaya alan ekipler, yaptıkları arama sonucunda firari hükümlüyü saklandığı çatıda yakalayarak gözaltına aldı.

HASTANE ÇIKIŞINDA ÇEVREDEKİLERDEN SERT TEPKİ

Sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Tarık B.'ye, "Cinsel istismar" suçundan hükümlü olduğunu öğrenen çevredeki vatandaşlar büyük tepki gösterdi.

Tarık B., adliyeye sevk edildi. (DHA)