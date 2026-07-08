Çığlıkları mahalleyi ayağa kaldırdı: 16 yıllık eşini defalarca bıçakladı

Adana'nın Çukurova ilçesi 100'üncü Yıl Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi Çiğdem Er (37), şiddetli geçimsizlik ve gördüğü şiddet nedeniyle 16 yıllık eşi Gökhan Er'e (42) boşanma davası açtı. İddiaya göre, eşiyle barışmak isteyen Gökhan Er evi sık sık ziyaret ederek baskı kurması üzerine Çiğdem Er polise başvurdu. Şikayet üzerine saldırgan koca hakkında uzaklaştırma kararı çıkartıldı. Ancak bu karar, Gökhan Er'in tacizlerini ve tehditlerini durdurmaya yetmedi.

ÇIĞLIKLARI DUYAN MAHALLELİ İHBAR ETTİ

Mahkemenin verdiği kararı hiçe sayarak telefonla mesaj göndermeye ve evin önüne gitmeye devam eden Gökhan Er, 2 Temmuz gecesi eşinin evine gitti. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Er, yanındaki bıçakla eşi Çiğdem Er'e saldırdı. Sırtından ve karaciğerinden aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle ağır yaralanan talihsiz kadın, kanlar içerisinde yere yığıldı. Mahalle sakinlerinin çığlıkları duyarak durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çiğdem Er, hemen yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Ağır yaralanan kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, Gökhan Er polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, saldırgan kocanın cinayet girişimi öncesinde eşinin evinin önüne gelerek yüksek sesle müzik dinlediği ve çiftin market önünde tartışma yaşadığı anların güvenlik ve cep telefonu kameralarına yansıdığı ortaya çıktı. (DHA)