Çiftçinin yüzünü güldürecek haber bakandan geldi! Ödemeler hesaplara yatmaya başladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, üreticilere yönelik toplam 450 milyon 11 bin 586 TL tutarındaki tarımsal destek ödemelerinin bugün itibarıyla hesaplara aktarılmaya başlandığını duyurdu.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Desteklerimizle Anadolu'nun dört bir köşesinde üretim yapan çiftçilerimizin yanında oluyoruz. 450 milyon TL tarımsal destek ödemesini üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerine yer verdi.

DESTEK ÖDEMELERİNİN KALEMLERİ VE DETAYLARI

Açıklanan toplam 450 milyon 11 bin 586 TL'lik destek bütçesinin alt kalemleri şu şekilde paylaşıldı:

Hayvan Hastalıkları Tazminatı Desteği: 375 milyon 709 bin 43 TL

Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği: 74 milyon 302 bin 543 TL