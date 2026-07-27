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Halk TV Türkiye Çiftçinin emeği fırtınaya teslim oldu: Binlerce dönüm tarla zarar gördü

Çiftçinin emeği fırtınaya teslim oldu: Binlerce dönüm tarla zarar gördü

Mersin'in Tarsus ilçesinde etkili olan fırtına 3 bin dönüm mısır tarlasına hasar verdi. Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, zararı yerinde inceleyerek çiftçilerin mağduriyetinin giderilmesi için gerekli girişimlerde bulunacaklarını açıkladı.

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Mersin'in Tarsus ilçesinde hafta sonu etkili olan şiddetli fırtına, tarım arazilerine zarar verdi. İlçeye bağlı Alifakı, Akarsu, Halitağa, Kelahmet ve Yeşiltepe mahalleleri ile çevresindeki bölgelerde ekili olan tarım alanları olumsuz hava koşullarından etkilendi.

3 BİN DÖNÜM MISIR ZARAR GÖRDÜ

Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı ve beraberindeki uzman ekip, bölgeye giderek zarar tespit çalışmalarını yerinde inceledi. Yapılan incelemelerin ardından kamuoyuna açıklamalarda bulunan Avcı, arazide ekili olan tam 3 bin dönüm mısırın zarar gördüğünü duyurdu.

Çiftçinin emeği fırtınaya teslim oldu: Binlerce dönüm tarla zarar gördü - Resim : 1

Yaşanan doğal afetin ardından üreticilere geçmiş olsun dileklerini ileten Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, çiftçilerin uğradığı zararın telafi edilmesi ve yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla girişimlerde bulunacaklarını ifade etti. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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