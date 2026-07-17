Çiftçinin bereket sevinci düşük alım fiyatlarına takıldı: Allah veriyor, devlet vermiyor

Yozgat merkeze bağlı Özlüce köyünde toprak işlemesiz tarım yöntemiyle yetiştirilen yeşil mercimeğin hasadı tamamlandı. Bu yıl yağışların olumlu etkisiyle dekara düşen verim önemli ölçüde artarken, üreticiler kaliteli ürün elde etmenin sevincini yaşadı. Ancak çiftçiler, yükselen üretim maliyetlerine karşın taban alım fiyatlarının beklentileri karşılamadığını belirterek ekonomik sıkıntılara dikkat çekti.

Hasat sırasında konuşan üretici Mehmet Ali Uğur Nemli, tarlalarda bereket olduğunu ancak bunun kazanca yansımadığını söyledi. Ürün fiyatlarının maliyetlerin gerisinde kaldığını ifade eden Nemli, Toprak Mahsulleri Ofisi'nde yaşanan randevu sorunlarına da değinerek, “Ürün çok güzel oldu, bunu herkes görüyor. Ancak fiyatlara ve maliyetlere gelince durum değişiyor. Tüccar arpayı 10 liradan, buğdayı 12 liradan alıyor. Ofis sıra vermiyor. Allah veriyor, devlet vermiyor. Fiyatlar üzücü, girdi maliyetleri yüksek. Allah sonumuzu hayır etsin” dedi.

Üretici Süleyman Çatalyürek ise bugün yaşanan tabloyu yaklaşık 40 yıl öncesiyle karşılaştırarak, çiftçinin alım gücünün ciddi şekilde gerilediğini savundu. 1985 yılında 300 dönüm mercimekten elde ettiği gelirle sıfır traktör satın alabildiğini anlatan Çatalyürek, aynı başarının bugün mümkün olmadığını dile getirdi.

1985 yılında 300 dönüm araziden yaklaşık 29 ton 700 kilogram mercimek hasat ettiğini belirten Çatalyürek, o dönemde ürününün yüksek kalite nedeniyle prim aldığını ve elde ettiği gelirle yeni bir traktör alabildiğini söyledi. Bugün ise ürün veriminin geçmiş yıllara göre çok daha yüksek olmasına rağmen fiyatların maliyetleri karşılamadığını ifade etti.

Bu yıl mercimekte dekara ortalama 150-161 kilogram arasında verim aldıklarını kaydeden Çatalyürek, biçerdöverle yapılan hasadın ardından ürünlerini doğrudan kantara götürdüklerini ve verimin resmi kayıtlarla da doğrulandığını belirtti.

Elde ettiği mercimeği bu yıl piyasaya satmak yerine tohumluk olarak değerlendirmeyi planladığını söyleyen Çatalyürek, gelecek sezon yaklaşık 100 dönüm alanda yeniden ekim yapacağını ifade etti. Toprak işlemesiz tarım uygulamasını sürdüreceğini belirten üretici, bu kez daha verimli pancar tarlalarında ekim yapmayı hedeflediğini sözlerine ekledi. (ANKA)