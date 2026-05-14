SABAH ERKENDEN BAĞA, AKŞAM "YAPRAKBANK"A

Üreticiler, günün ilk saatlerinden itibaren Sultaniye üzümü asmalarından taze yaprak topluyor. Hasat edilen yapraklar, üreticilerin "yaprakbank" olarak adlandırdığı alım merkezlerine kilogramı ortalama 80 liradan teslim ediliyor.

Taze ya da salamura olarak pazara sunulan yapraklar, gübre, ilaç ve mazot gibi bağ bakım giderlerini karşılamada belirleyici rol oynuyor.

COĞRAFİ İŞARET KATMA DEĞER KATTI

Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Seyhan, ilçenin asma yaprağının 2021'de coğrafi işaretle tescillendiğini ve bunun ürünün değerini artırdığını belirtti. Seyhan, çiftçilerin hasat öncesi günlük ihtiyaçlarını asma yaprağından elde ettikleri gelirle rahatlıkla karşılayabildiğini vurgulayarak geçen yıl bölgeden 2 bin ton ihracat yapıldığını aktardı.

İNCE YAPISIYLA ÖNE ÇIKIYOR

Belenyaka Mahallesi'nde üretim yapan Kadriye Kösebaş Evren, Alaşehir asma yaprağının ince yapısı ve kendine özgü aromasıyla yurt içinde ve dışında yoğun talep gördüğünü söyledi.

