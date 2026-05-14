Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Çiftçiler ona 'yaprakbank' diyor: Çuvallar dolup taşıyor, alıcılar sıra bekliyor, kilosu 80 TL'den satılıyor

Çiftçiler ona 'yaprakbank' diyor: Çuvallar dolup taşıyor, alıcılar sıra bekliyor, kilosu 80 TL'den satılıyor

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde üreticiler, Sultaniye asmalarından topladıkları yaprakları "yaprakbank" adı verilen alım merkezlerine kilogramı 80 liradan teslim ediyor. Coğrafi işaretle tescilli yapraktan geçen yıl 2 bin ton ihracat gerçekleştirildi.

Çiftçiler ona 'yaprakbank' diyor: Çuvallar dolup taşıyor, alıcılar sıra bekliyor, kilosu 80 TL'den satılıyor

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde üreticiler mayıs ayıyla birlikte asma yapraklarını toplayarak hasat öncesi dönemin en önemli ek gelir kaynağına yöneliyor. Geçen yıl bölgeden 2 bin ton asma yaprağı ihraç edildi.

manisa sultaniye üzümü asması hasadı

SABAH ERKENDEN BAĞA, AKŞAM "YAPRAKBANK"A

Üreticiler, günün ilk saatlerinden itibaren Sultaniye üzümü asmalarından taze yaprak topluyor. Hasat edilen yapraklar, üreticilerin "yaprakbank" olarak adlandırdığı alım merkezlerine kilogramı ortalama 80 liradan teslim ediliyor.

manisa sultaniye üzümü asması hasadı

Taze ya da salamura olarak pazara sunulan yapraklar, gübre, ilaç ve mazot gibi bağ bakım giderlerini karşılamada belirleyici rol oynuyor.

Bir yılda ihracatı iki katına çıktı: Süper meyve Türkiye'ye süper gelir getiriyorBir yılda ihracatı iki katına çıktı: Süper meyve Türkiye'ye süper gelir getiriyor

COĞRAFİ İŞARET KATMA DEĞER KATTI

Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Seyhan, ilçenin asma yaprağının 2021'de coğrafi işaretle tescillendiğini ve bunun ürünün değerini artırdığını belirtti. Seyhan, çiftçilerin hasat öncesi günlük ihtiyaçlarını asma yaprağından elde ettikleri gelirle rahatlıkla karşılayabildiğini vurgulayarak geçen yıl bölgeden 2 bin ton ihracat yapıldığını aktardı.

manisa sultaniye üzümü asması hasadı

İNCE YAPISIYLA ÖNE ÇIKIYOR

Belenyaka Mahallesi'nde üretim yapan Kadriye Kösebaş Evren, Alaşehir asma yaprağının ince yapısı ve kendine özgü aromasıyla yurt içinde ve dışında yoğun talep gördüğünü söyledi.

manisa sultaniye üzümü asması hasadı

(AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Manisa Tarım Hasat
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro