CHP'ye 'çağrı heyeti' hamlesinin nedenini anlattı: Bülent Tezcan'dan Şamil Tayyar'a yanıt

CHP'ye butlan kararıyla getirilen Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel yönetimi arasındaki kurultay gerginliğinde yeni adımı CHP'li Bülent Tezcan açıkladı. Kılıçdaroğlu yönetiminin kurultay taleplerine direnmesi halinde izlenecek hukuki yolu 'yargıdan "çağrı heyeti" talep etmek olduğunu' ifade eden Tezcan'ın açıklamasının ardından Şamil Tayyar'dan tepki geldi. Tezcan, atılan bu adımın nedeninin siyasi usule uygun olduğunu kaydedip Gürsel Tekin olayındaki farkı anlattı.

TAYYAR: BİR ARKADAŞIM KULAĞIMA EĞİLEREK...

Tayyar, "“Programım vardı, bir arkadaşım kulağıma eğilerek ‘Özel CHP’ye kayyım için başvuracakmış’ demesin mi? Güldüm, ‘şakadır’ dedim, haberi gösterdi hemen."... "Tam bir akıl tutulması. Verdikleri mücadelenin altını boşaltıyorlar. Mahkeme kararıyla CHP’nin tanzim edildiğini söylerken, başka bir mahkeme kararıyla operasyon planlıyorlar." dedi.

TEZCAN NEDENİNİ AÇIKLADI: KULAĞINIZA FISILDAYANLARA BU CEVABI VEREBİLİRSİNİZ

CHP'li Tezcan, atılması planlanan bu adımın nedenini Şamil Tayyar'a yanıt vererek açıkladı. Siyasi partilerde usulün delege iradesinin gereğini yerine getirmek olduğunu kaydeden Tezcan, Gürsel Tekin olayındaki farkı anlatıp "Kulağınıza fısıldayanlara bu cevabı verebilirsiniz?" dedi.

Tezcan'ın açıklaması şu şekilde oldu:

Şamil Bey,

Anlamadınız herhalde?

Benim söylediğim, toplanan imzaya rağmen kurultay çağrısı yapılmazsa mahkeme eliyle kurultay çağrısının yapılmasını sağlamaktadır. Yani delege iradesinin gereğini yerine getirtmektir.

Siyasi partilerde usul budur.

Bu seçilmiş yönetimin yerine kayyım atanması, ya da partiyi yönetecek bir heyet getirilmesi değildir. Sadece kurultaya götürecek bir heyet atanmasıdır. Tek görevi de kurultay yapmaktır.

Gürsel Tekin ve ekibinin seçilmiş İstanbul İl Başkanlığına “bütün yetkileri haiz bir heyet” olarak atanmasından tamamen farklı bir şeydir. Ayrıca ihtiyati tedbirle partinin başına geçmekle de bir ilgisi yoktur.

Kulağınıza fısıldayanlara bu cevabı verebilirsiniz?