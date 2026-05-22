CHP'nin YSK'ya yaptığı mutlak butlan itirazı ortaya çıktı

CHP, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin partinin son kurultay ve kongre süreçlerine yönelik verdiği ihtiyati tedbirli mutlak butlan kararına itiraz etti.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’na (YSK) sunulan itiraz dilekçesinde, mahkeme kararının Anayasa’ya aykırı olduğu ve hukuken icrasının imkansızlığı dile getirildi. Parti yönetimi, YSK’dan seçimlerin meşruiyetini tescilleyen mazbataların geçerliliğinin tespitini istedi.

MAHKEMENİN YETKİ SINIRI TARTIŞMAYA AÇILDI

CHP’nin dilekçesinde, Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) uyarınca bir hukuk mahkemesinin verdiği tedbir kararının ancak icra daireleri aracılığıyla uygulanabileceği, oysa siyasi parti kongrelerinin seçim yargısı denetiminde olduğu hatırlatıldı.

Seçimlerin yönetim ve denetiminin Anayasa’nın 79. maddesi gereği münhasıran seçim kurullarına ait olduğu belirtilerek, adli yargının bu alana müdahale etmesinin "tam kanunsuzluk" teşkil ettiği savunuldu.

Dilekçede, YSK’nın daha önce İstanbul’daki kongre süreçlerine ilişkin yerel mahkemelerin durdurma kararlarını geçersiz sayan emsal kararlarına da geniş yer verildi.

"MAZBATALAR YOK SAYILAMAZ, SEÇİMLER İPTAL EDİLEMEZ"

Dilekçede özellikle 22. Olağanüstü Kurultay, İstanbul Olağanüstü İl Kongresi ve 39. Olağan Kurultay süreçlerinin ilçe seçim kurulları gözetiminde, kanuna uygun şekilde tamamlandığı vurgulandı.

Delegelerin hür iradesiyle gerçekleşen bu süreçlerin "yenilik doğurucu inşai irade" niteliğinde olduğu ifade edilerek şu görüşlere yer verildi:

"Ankara Bölge Adliye Mahkemesi kararı, seçim yargısı gözetiminde yapılmış ve ilçe seçim kurullarınca kesinleştirilmiş seçimleri ve mazbataları yok saymaktadır. Ancak Anayasa’nın 79. maddesi uyarınca bu kurultay ve kongreler sonucunda verilen mazbatalar iptal edilemez."

"MAZBATALARIN GEÇERLİLİĞİNİ ONAYIN"

Söz konusu tedbir kararının madden ve hukuken uygulanamaz olduğunu savunan CHP, YSK’dan Anayasa’nın kendisine tanıdığı "tam kanunsuzluk" yetkisini kullanmasını talep etti. Dilekçenin sonuç bölümünde; tüm kurultay ve kongrelerde yapılan seçimlerin geçerli olduğunun, bu seçimler sonucunda düzenlenen mazbataların hukukiliğinin ve seçilen isimlerin görevlerine devam ettiğinin resmen tespit edilmesi istendi.

Parti, mahkeme kararının seçim kurullarının bağımsızlığına ve milletin sandık iradesine müdahale niteliği taşıdığının altını çizdi.

İtirazın tamamı ise şu şekilde:

"Cumhuriyet Halk Partisi tarafından, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin 21/05/2026 tarihli ve 2026/32 E., 2026/658 K. sayılı ihtiyati tedbir kararına karşı Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına itiraz dilekçesi sunulmuştur. Dilekçede, söz konusu tedbir kararının madden ve hukuken icrasının imkansız olduğu belirtilmiş; 21/09/2025 tarihli CHP 22. Olağanüstü Kurultayı, 24/09/2025 tarihli İstanbul Olağanüstü İl Kongresi, 19/10/2025 tarihli CHP İstanbul 39. Olağan İl Kongresi ve 28-30 Kasım 2025 tarihli 39. Olağan Kurultayı sonucunda düzenlenen mazbataların geçerli olduğunun tespiti talep edilmiştir.

Dilekçede, bu ihtiyati tedbir kararının uygulanabilir nitelikte olmadığı vurgulanmıştır. HMK’nın 391 ve 393. maddelerine yer verilerek hukuk mahkemelerince verilen ihtiyati tedbir kararlarının icra merciinin icra daireleri olduğu belirtilmiştir. Buna karşılık siyasi parti kongre ve kurultaylarında yapılan seçimlerin ilçe seçim kurulları gözetiminde yürütüldüğü, bu alanda Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İcra İflas Kanunu hükümlerinin değil, Siyasi Partiler Kanunu hükümlerinin uygulanacağı ifade edilmiştir.

Dilekçede Anayasa’nın 79. maddesine dayanılarak seçimlerin genel yönetim ve denetiminin seçim kurullarına ait olduğu hatırlatılmıştır. Yüksek Seçim Kurulunun, seçimlerin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğüyle ilgili bütün işlemleri yapma, yaptırma ve seçim konularındaki itirazları kesin karara bağlama yetkisine sahip olduğu belirtilmiştir.

Ayrıca YSK’nın daha önce İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin İstanbul il kongresi ve ilçe kongrelerine ilişkin tedbir kararları karşısında verdiği tam kanunsuzluk başvurularına verdiği kabul kararlarına atıf yapılmıştır.

Dilekçede, YSK’nın yalnızca ilçe kongreleri bakımından değil, İstanbul Olağanüstü İl Kongresi ve İstanbul 39. Olağan İl Kongresi bakımından da kongrelerin devamına karar verdiği hatırlatılmıştır. Bu kararlar, mahkemelerin tedbir kararlarının seçim kurulları eliyle parti kongre ve kurultay süreçlerini durduramayacağı yönünde emsal olarak sunulmuştur.

Dilekçede, delegelerin ortak gündemli imzasıyla yapılan olağanüstü kongre ve kurultay başvurularının “yenilik doğurucu inşai irade” niteliğinde olduğu vurgulanmış; Anayasa Mahkemesinin, olağanüstü kongre çağrısının kabule bağlı olmayan ve parti yönetimini bağlayan bir hukuki sonuç doğurduğuna ilişkin kararına atıf yapılmıştır.

Bu çerçevede, 21/09/2025 tarihli CHP 22. Olağanüstü Kurultayı ile 24/09/2025 tarihli İstanbul Olağanüstü İl Kongresinin YSK kararları doğrultusunda yapıldığı, seçimlerin ilçe seçim kurulları gözetiminde gerçekleştirildiği ve seçilen kişilerin ilçe seçim kurullarınca düzenlenen mazbatalarla göreve başladığı belirtilmiştir.

Dilekçede şu ifadelere yer verilmiştir:

“Ankara Bölge Adliye Mahkemesi kararı, seçim yargısı gözetiminde yapılmış ve ilçe seçim kurullarınca kesinleştirilmiş seçimleri ve mazbataları yok saymaktadır. Ancak Anayasa’nın 79. maddesi uyarınca, 22. Olağanüstü Kurultay, İstanbul Olağanüstü İl Kongresi, İstanbul 39. Olağan İl Kongresi ve 39. Olağan Kurultay’da yapılan seçimlerin iptali mümkün değildir; bu kurultay ve kongreler sonucunda verilen mazbatalar iptal edilemez.”

Sonuç olarak dilekçede; Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin ihtiyati tedbir kararının seçim kurullarının görev alanına müdahale ettiği, madden ve hukuken uygulanamaz nitelikte olduğu belirtilmiştir. YSK’dan, Anayasa’nın 79. maddesinden kaynaklanan tam kanunsuzluk yetkisi kapsamında, ilgili kongre ve kurultaylarda yapılan seçimlerin ve düzenlenen mazbataların geçerli olduğunun, bu kongre ve kurultaylarda seçilenlerin görevlerine devam ettiğinin tespitine karar verilmesi talep edilmiştir."