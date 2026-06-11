CHP'nin yeni miting adresi; Lüleburgaz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yeni miting adresini duyurdu. Adalet ve demokrasi talepli mitinglerin yeni durağı Lüleburgaz olacak.

Özel'in TBMM hesabından yapılan duyuruda şu ifaderle çağrı yapıldı:

"Cumartesi günü Lüleburgaz’da buluşuyoruz! Helal oylarla seçilmiş, haksızlığa, hukuksuzluğa uğrayan tüm yol arkadaşlarımız için; bu milletin geleceği, adalet ve demokrasi için; ülkemizi yeniden aydınlığa çıkarmak için omuz omuza mücadelemizi sürdürüyoruz. Parolamız: Yürüyüş! Pusulamız: Millet! Rotamız: İktidar! 13 Haziran Cumartesi 17.00 Lüleburgaz Kongre Meydanı"