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Halk TV Türkiye CHP'nin yeni miting adresi; Lüleburgaz

CHP'nin yeni miting adresi; Lüleburgaz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, adalet ve demokrasi temalı mitinglerine devam edeceklerini belirterek yeni buluşma adresinin Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi olduğunu açıkladı.

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CHP'nin yeni miting adresi; Lüleburgaz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yeni miting adresini duyurdu. Adalet ve demokrasi talepli mitinglerin yeni durağı Lüleburgaz olacak.

Özel'in TBMM hesabından yapılan duyuruda şu ifaderle çağrı yapıldı:

"Cumartesi günü Lüleburgaz’da buluşuyoruz! Helal oylarla seçilmiş, haksızlığa, hukuksuzluğa uğrayan tüm yol arkadaşlarımız için; bu milletin geleceği, adalet ve demokrasi için; ülkemizi yeniden aydınlığa çıkarmak için omuz omuza mücadelemizi sürdürüyoruz. Parolamız: Yürüyüş! Pusulamız: Millet! Rotamız: İktidar! 13 Haziran Cumartesi 17.00 Lüleburgaz Kongre Meydanı"

CHP'nin yeni miting adresi; Lüleburgaz - Resim : 1

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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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