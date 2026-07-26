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Halk TV Türkiye CHP'nin törenindeki 'Paralı figüran' tanıdık çıktı! Hatipoğlu ve Karlı'nın programına da katılmış

CHP'nin törenindeki 'Paralı figüran' tanıdık çıktı! Hatipoğlu ve Karlı'nın programına da katılmış

Butlan CHP'sinin İstanbul'daki üye katılım törenine paralı figüran getirdiğinin ortaya çıkmasıyla patlayan skandalda yeni detaylar var. O figüranlardan birinin daha önce Songül Karlı ve Nihat Hatipoğlu'nun programlarına da katıldığı belirlendi

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CHP'nin törenindeki 'Paralı figüran' tanıdık çıktı! Hatipoğlu ve Karlı'nın programına da katılmış
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Butlan yönetimindeki CHP'nin İstanbul'da düzenlediği yeni üye katılım töreninde yaşanan paralı figüran skandalında her saat yeni bir ayrıntı daha çıkıyor ortaya.
BirGün muhabiri muhabiri Ebru Çelik'in bir cast ajansı aracılığıyla organizasyona katılıp haberleştirdiği olayda, katılımcıların birçoğunun para karşılığı tutulan figüranlar olduğu görülmüştü. Sabah saatlerinde Mecidiyeköy'de toplanarak servislerle alana götürülen bu kişilere tören öncesinde slogan pratiği yaptırıldığı ve kişi başı 950 TL ödeme yapılacağı aktarılmıştı.

CHP'nin törenindeki 'Paralı figüran' tanıdık çıktı! Hatipoğlu ve Karlı'nın programına da katılmış - Resim : 1

Butlan CHP'sine figüranlı katılım töreninden yeni detaylar: Prova görüntüleri ortaya çıktıButlan CHP'sine figüranlı katılım töreninden yeni detaylar: Prova görüntüleri ortaya çıktı

TELEVİZYON PROGRAMLARININ TANIDIK YÜZÜ ÇIKTI

Skandalın ardından, paralı figüranlara dair yeni bir ayrıntı daha ortaya çıktı. BirGün muhabiri Ebru Çelik'in tören sırasında çektiği fotoğrafların arka planında yer alan bir kişinin, daha önce ünlü televizyon programlarında da katıldığı tespit edildi.
O gencin, geçmiş yıllarda 'Ali' ismiyle Songül Karlı'nın sabah kuşağı programına ve Nihat Hatipoğlu'nun dini sohbet programlarına seyirci olarak katılıp sorular sorduğu anlara ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

CHP'nin törenindeki 'Paralı figüran' tanıdık çıktı! Hatipoğlu ve Karlı'nın programına da katılmış - Resim : 3

Katılım törenine paralı figüran haberi ayar bozdu! Gürsel Tekin haberi yapanlara hakaret dinlettiKatılım törenine paralı figüran haberi ayar bozdu! Gürsel Tekin haberi yapanlara hakaret dinletti

İDDİALARI YALANLADILAR AMA...

Cast ajanslarından kişi başı 950 lira karşılığında üye katılım törenine yaklaşık 200-300 kişi getirildiğinin ortaya çıkmasının ardından butlan yönetimi iddiaları yalanladı. Gürsel Tekin, haberi yapan gazeteciye hakaretler içeren bir ses kaydı da paylaştı.

CHP'nin törenindeki 'Paralı figüran' tanıdık çıktı! Hatipoğlu ve Karlı'nın programına da katılmış - Resim : 5

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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