CHP'nin törenindeki 'Paralı figüran' tanıdık çıktı! Hatipoğlu ve Karlı'nın programına da katılmış

Butlan yönetimindeki CHP'nin İstanbul'da düzenlediği yeni üye katılım töreninde yaşanan paralı figüran skandalında her saat yeni bir ayrıntı daha çıkıyor ortaya.

BirGün muhabiri muhabiri Ebru Çelik'in bir cast ajansı aracılığıyla organizasyona katılıp haberleştirdiği olayda, katılımcıların birçoğunun para karşılığı tutulan figüranlar olduğu görülmüştü. Sabah saatlerinde Mecidiyeköy'de toplanarak servislerle alana götürülen bu kişilere tören öncesinde slogan pratiği yaptırıldığı ve kişi başı 950 TL ödeme yapılacağı aktarılmıştı.

TELEVİZYON PROGRAMLARININ TANIDIK YÜZÜ ÇIKTI

Skandalın ardından, paralı figüranlara dair yeni bir ayrıntı daha ortaya çıktı. BirGün muhabiri Ebru Çelik'in tören sırasında çektiği fotoğrafların arka planında yer alan bir kişinin, daha önce ünlü televizyon programlarında da katıldığı tespit edildi.

O gencin, geçmiş yıllarda 'Ali' ismiyle Songül Karlı'nın sabah kuşağı programına ve Nihat Hatipoğlu'nun dini sohbet programlarına seyirci olarak katılıp sorular sorduğu anlara ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

İDDİALARI YALANLADILAR AMA...

Cast ajanslarından kişi başı 950 lira karşılığında üye katılım törenine yaklaşık 200-300 kişi getirildiğinin ortaya çıkmasının ardından butlan yönetimi iddiaları yalanladı. Gürsel Tekin, haberi yapan gazeteciye hakaretler içeren bir ses kaydı da paylaştı.