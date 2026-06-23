CHP'nin resmi sitesi hacklendi! "Hain Kemal" yazıldı

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Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) resmi internet sitesi olan "chp.org.tr" adresine dışarıdan müdahale gerçekleşti. Kimliği henüz belirlenemeyen kişiler, sitenin yönetici profillerinin yer aldığı bölümdeki Kemal Kılıçdaroğlu'na ait sayfada içerik değişikliği yaptı.

Mahkeme kararıyla CHP'ye atanan Kılıçdaroğlu'nun "Genel Başkan" unvanının bulunduğu sayfadaki "Özgeçmişi" başlığının alt kısmının değiştirildi. Sitedeki mevcut metnin yer aldığı, sayfaya "Hain Kemal. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'dir" ifadlerini ekledi.

SAYFA BOŞ KALDI

Siber müdahalenin fark edilmesinin ardından resmi internet sitesine eklenen söz konusu ifadeler yayından kaldırıldı. Ancak müdahalenin ardından, Kemal Kılıçdaroğlu’na ait özgeçmiş bölümüne eski bilgiler yeniden yüklenmedi ve sayfanın boş kaldığı görüldü.