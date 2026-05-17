CHP'nin Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitinglerinin 109'uncusu Balıkesir'de

CHP’nin, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlattığı “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin bu haftaki adresi Balıkesir oldu. CHP lideri Özgür Özel öncülüğünde Mart 2025’ten bu yana her hafta sonu düzenlenen mitinglerin 109'uncusu, Balıkesir Kuvayı Milliye Meydanı'nda gerçekleştiriliyor.

AHMET AKIN: HEPİNİZE SÖYLÜYORUM BEN CUMHURİYET HALK PARTİLİYİM

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın hakkında çıkan "AKP'ye geçecek" iddalarına meydandan şu sözlerle cevap verdi:

"CHP'den ayrılacak diye, bu dedikodu yapmaktır. Siyaset değildir. Buradan yine hepinizin huzurunda bir kez daha açık ve net söylüyorum. Ben Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün evladı, askeri olarak iki büyük eseri için canla başla çalışıyorum. Canla başla!

Cumhuriyete layık olmak için, Atatürk'ün ideallerine inanan Cumhuriyet Halk Partisi'nin fikirlerini iktidara taşımak ve yerelde de aynı ilkelerle hizmet etmek için mücadele ediyorum.

Yani işin özeti, defalarca söyledim, bir kez daha söyleyeyim. Değerli hemşerilerim, partili arkadaşlarım, hepinize söylüyorum. Ben Cumhuriyet Halk Partiliyim!

Değerli hemşerilerim. Bizler Mustafa Kemal'in tabii ki askerleriyiz. Onun için biz burada Balıkesir'de ne diyoruz? Emanetinize sahip çıkıyoruz diye. Emanetiniz sağlam ellerdedir diyoruz. Ve kimseyi ayırmıyoruz. Herkesi kucaklıyoruz. Aynı, aynı Kurtuluş mücadelesinde hep birlikte, beraber, birlik içerisinde. Milletimize, devletimize ve hepimize hizmet etmek için hep birlikte çalışıyoruz. Senden benden demeden hizmet etmeye çalışan bir kardeşinizim. Çünkü ayrıştıran değil, birleştiren siyasete inanıyorum.

Yine şunu da söyleyeyim. Öyle efendim karşı mahalle gibi kavramları hayatımda hiç inanmadım. Hiç inanmadım. Karşı mahalle gibi kavramlara inanmam. Ben Ahmet Akın olarak, Mustafa Kemal Atatürk'ün bir neferi olarak ve bu memleketin, Kuvayı Milliyeci, İstiklal Madalyalı dedenin, Ahmet Akın'ın torunu Ahmet Akın olarak bir memleketi bir de milleti bilirim hemşerilerim.

Balıkesir'imiz için boşuna Kuvayı Milliye şehri demiyoruz. Bakın. Bu unvan verilmiş bir unvan değil, kazanılmış bir unvandır. Birlik olarak, memleket için omuz omuza vererek kazanılmıştır. Bugün de buradan sesleniyorum. Tüm siyasetçilere, tüm siyasetçilere, tüm liderlere, tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Siyasetçilerin görevi milleti ayrıştırmak değil, birlik yapmaktır. Beraber olmaktır. Kuvayı Milliye ruhunu ilelebet egemen yapmaktır hemşerilerim.

Hep söyledim, bir daha söylemek isterim. Siyaset de, makamlar da, vatanımızdan da, milletimizden de asla mühim değildir. Çünkü bizler, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetine sahip çıkanlar şuna inanırız: Söz konusu vatansa gerisi teferruattır.

İMAMOĞLU: ÜLKEMİZİ ADALETE, BEREKETE, HUZURA, BARIŞÇA VE MUTLULUĞA KAVUŞTURACAĞIZ

CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mektubunu okudu.

İmamoğlu, Silivri'den şu ifadelerle seslendi:

'Kazdağları'ndan Marmara kıyılarına, Bandırma'dan Edremit'e güzel Balıkesir... Kıymetli Balıkesirliler, benim canım kardeşlerim, saygıdeğer hanımefendiler, değerli beyefendiler, çalışkan gençler, pırıl pırıl çocuklar... Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Her birinize tek tek özlemle sarılıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin halkçı ve icraatçı belediyecilik anlayışının müstesna örneklerini Balıkesir'de hayata geçirmek için canla başla çalışan kıymetli Başkanım Ahmet Akın'a teşekkür ediyorum. Örgütümüzün güçlü iradesini ve kararlı mücadelesini her koşulda yılmadan sürdüren İl Başkanım Erden Köybaşı'na ve onun nezdinde tüm örgütümüze şükranlarımı sunuyorum.

Değerli vatandaşlarım, Silivri zindanına kurdukları mahkemelerde bizi yargılamaya kalkıştıkları ilk günden bu yana; adına iddianame dedikleri yalanları, delil diye ortaya koydukları iftiraları, kopyala yapıştır yaptıkları suçlamaları birer birer yüzlerine vuruyoruz. Biz onların yüzüne doğru vurdukça onlar daha da zalimleşiyor, daha da azgınlaşıyor. Kurdukları düzmece mahkemelerle bizleri yargılamaya çalışıyorlar. Ancak bütün çetin koşullar altında bizler büyük ve kararlı bir mücadele yürütüyoruz. Koşullar ne olursa olsun, yılmadan, yorulmadan, eğilmeden, bükülmeden gelecek güzel günler için çalışmaya devam edeceğiz.

Bu büyük ve güçlü mücadelenin sonunda Türkiye'yi hak ettiği adalet düzenine, refah seviyesine, huzur ve mutluluğa kavuşturacağız. 86 milyon vatandaşımızın geçim kaygısı taşımadığı, ülkenin tüm kurumlarında adaletin varlığının hissedildiği yeni bir yaşam kuracağız. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin halkçı ve icraatçı uygulamalarını tüm ülkeye yayacak, bize güvenen aziz milletimizin bu güvenini boşa çıkarmayacağız. Hizmet almaları ve şehirlerimizde daha huzurlu bir hayat sürmeleri engellenmeye çalışılan milletimize sahip çıkacağız. Bu ülkenin hukukuna, demokrasisine, Cumhuriyetine sahip çıkacağız. Ülkemizi adalete, berekete, huzura, barışça ve mutluluğa kavuşturacağız. Bir kişinin aklıyla değil, milletin aklıyla hareket edeceğiz.

Sevgili dostlar, bugünler elbet geçecek. Yarı yolda bırakanlar, mücadele etmeden yorulanlar, kötülüğe baş kaldıramayanlar tarihin tozlu sayfalarına karışacaklar. Bu unutulmaz mücadelede milletini düşünenler, dik duranlar ve boyun eğmeyenler kazanacak. Her şey çok güzel olacak! Ekrem İmamoğlu. Silivri Zindanı.

Özgür Özel'in konuşmasından önce çıkanlar şu şekilde:

Buradan açık açık söyleyelim, açık açık. Birileri savcılarına, hakimlerine güveniyor. Makamlarına güveniyorlar, devletin imkanlarına güveniyorlar. Saldırıyorlar, durdurmaya çalışıyorlar, yıldırmaya çalışıyorlar. Ve soruyorlar: 'Sen neyine güveniyorsun? Siz neyinize güveniyorsunuz?' diye. İşte bu soruyu soranlara söylüyorum: Bu meydanı buradan Atatürk Stadyumu'nun duvarına kadar dolduran Balıkesir tarihinin en büyük kalabalığına, Kuvayi Milliye Meydanı'na güveniyorum!

"ATATÜRK'ÜN EMANETİNE SAHİP ÇIKMAYA GELİYORUZ"

Bu meydanda bu meydanın yarısıyla yetinenlere, bu meydanı hiçbir zaman böyle görmeyenlere söylüyorum: Bu meydanı dolduran Özgür Özel değildir. Bu meydanı bu hale getiren Cumhuriyet Halk Partisi değildir. Bu meydanı bu hale getiren Balıkesir'in Cumhuriyete, demokrasiye, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e aşık bütün demokratlarıdır... Sefalar getirdiniz.

O yüzden, o yüzden biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak artık siyaseti ayrışma, kutuplaşma, tartışma değil; bir an önce sandığa kavuşma, iktidarı değiştirme ve her türlü adaletsizliğe... En başta gelir adaletsizliğine, vergi adaletsizliğine, mahkemelerdeki adaletsizliklere, öğrencilere, gazetecilere, siyasetçilere yapılan zulümlere ve nerede varsa bir haksızlık ona son vermeye, bir kez daha Cumhuriyeti cumhuriyet yapan toplumun tamamına sahip çıkan ve kimseyi geride bırakmayan anlayışla Atatürk'ün emanetine sahip çıkmaya geliyoruz.

"TÜRKİYE İTTİFAKI BİZİZ"

Değerli Balıkesirliler, biz demokrasi fikrinin insanlarıyız, demokrasi fikrinin partisiyiz. Balıkesir'de 74 yıl boyunca Balıkesir'i kazanamadık. Bir gün dönüp kusuru Balıkesirlilerde, millette aramadık. Yukarıdan bakmadık, kararlarına saygısızlık yapmadık. Kimi seçtilerse, hangi kararı verdilerse saygı duyduk. Ve bu seçimlerde, son seçimlerde, Balıkesir'de Büyükşehir'de Ahmet Akın kardeşimle, 20 ilçede milletin beklentilerine uygun adaylarımızla Balıkesir'in karşısına çıktık. Ve öyle bir süreçte Balıkesir İttifakı, Türkiye İttifakı dedik ki; sosyal demokratlarla muhafazakar demokratları, milliyetçi demokratlarla Kürt demokratları, liberal demokratlarla sosyalist demokratları aynı çatı altında, aynı birlik, aynı ittifak içinde buluşturduk. Ve bu büyük zaferi, bu büyük zaferi hep birlikte kazandık. Türkiye İttifakı renklerini ay yıldızlı al bayraktan alır. Türkiye İttifakı milli takım gol atınca hep birlikte ayağa kalkanlardır. Türkiye İttifakı, Filenin Sultanları İstiklal Marşı'nı çaldırıp bayrağı göndere çekerken gözyaşlarını tutamayanlardır. Türkiye İttifakı biziz, Balıkesir'dir, hep birlikteyiz, yine hep birlikte başaracağız.

"DİRENMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Seçimlerde yüzde 51 oyla Ahmet Akın'ı Büyükşehir Belediye Başkanı seçtiniz. 20 ilçenin 15'inde, nüfusun yüzde 95'inde vazifeyi Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarına verdiniz. Bize oy veren 15 ilçeye, seçtikleri pırıl pırıl başkanlarım için ve bize oy vermeyen 5 ilçeye kararları baş üstüne, verdikleri tüm kararlar için teşekkür ediyoruz. Ve söz veriyoruz: Emanet bizdedir. Balıkesir'de her bir başkanımızla sizin hizmetinizdeyiz. Günü gelince, iktidar olup da tüm emeklilerin, tüm emekçilerin, tüm çiftçilerin, tüm balıkçıların, tüm esnafların, tüm gençlerin yüzünü güldürene kadar çalışmaya, mücadele etmeye, direnmeye devam edeceğiz.

"AHMET BAŞKANI VE EKİBİNİ BİLHASSA ÖNEMLE VE TAKDİRLE KUTLUYORUM"

Ahmet Akın 25 aydır gece gündüz çalışıyor. Ahmet Başkan'a, Büyükşehir Belediye Meclis Grubumuza emekleri için teşekkür ediyorum. Hangi siyasi partiden seçilmiş olursa olsun tüm belediye meclis üyelerini, tüm belediye başkanlarını bir kez daha tebrik ediyorum. Önümde, Büyükşehir'de yaptığımız işlerin çok özet bir listesi var. Ama biraz önce söyledi, inanılmaz bir borç, inanılmaz bir faiz yükü ve buna rağmen yapılan çok önemli hizmetler. 430 kilometrelik yollara asfalt sermişiz. 111 bin metrekare parke taşı döşenmiş. 534 kilometre içme suyu hattı yenilenmiş. 192 kilometre kanalizasyon hattı inşa edilmiş. Ve 60 yıldır altyapıya yapılmayan her şey geçtiğimiz 25 ay içinde yapılmış. Asbestli, kanser yapan borulardan kurtulunmuş ve pırıl pırıl, yer altına, gözün görmediği ama ömrü uzatan, sağlık için önemli olan hizmetler milyarlarca liralık hizmetler yapılmış. 15 bin ihtiyaç sahibine 200 milyon lira destek sağlanmış. 150 milyon liralık su faturası şehit ailesinin diye, gazinin diye ya da ekonomik durumu kötü olan vatandaşların diye su faturası desteğiyle 150 milyon lira harcanmış. Öğrencilere ulaşım, kırtasiye, beslenme destekleri sunuluyor. Özellikle yoksul öğrencilerin beslenme desteğinin, evine kimsenin görmediği şekilde kimsenin yoksulluğunu yüzüne vurmadan, bilhassa o küçücük çocukları mahcup etmeden ve okula gittiklerinde onları diğer çocuklardan geri düşürmeden yapılan bu hizmet son derece önemlidir. Bunun için tüm hizmetlerden ayrı olarak Ahmet Başkanı ve ekibini bilhassa önemle ve takdirle kutluyorum.



Hemen tüm ilçelerimizde belediyelerimizin kent lokantaları var. Büyükşehir 2 tane açmış, sayıları hızla 5'e ulaşıyor birkaç ay içinde. 4 tane emekli evimiz, 27 bin çiftçiye 156 milyon lira sulama desteğimiz, çiftçilere ücretsiz tohum ve giderlerini karşılamak için destekler verilmiş. Bir diğer yandan canlarımızı, sokak hayvanlarını, 281 bin sokak hayvanının tedavisi, bakımı, kısırlaştırılması yapılmış. Amatör spor kulüplerine 184 milyon lira destek verilmiş. Kent genelinde 1900 kültürel ve sanatsal etkinlik düzenlenmiş. Özellikle dezavantajlı bölgelerde, ihtiyaç sahiplerine yakın yerlerde, yakın mutfak uygulamasıyla ucuz 3 kap sıcak yemeğin tek yaşayanlara, yoksul ailelere ulaştırılmasına, hiç imkanı olmayanlar için 1500 kişiye her gün aşevinden yemek ulaştırılması, burada Ahmet Akın Başkan'ın ve arkadaşlarının yaptığı çok önemli işler. Elbette çalışacak, elbette gayret edecekler ama bu zorluklara rağmen bu önemli işler için Ahmet Başkanı yürekten kutluyoruz, ekibine helal olsun diyoruz.

"CHP İKTİDARINDA OKULDA YEDİĞİYLE VE İÇTİĞİYLE HİÇBİR ÇOCUĞUN BİRBİRİNDEN FARKI OLMAYACAK"

Bir tarafta Cumhuriyet Halk Partisi gelirse sosyal yardımlar kesilecek yalanı vardı. 5 katına çıktı tüm Türkiye'de, 5 katına çıktı. Onun için yoksul çocuğun beslenme çantasını da, okuldaki zor durumda kalmaması için kırtasiye desteğini de düşünmek bizim işimiz. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında ne yapacaklarımızı söylerken en övünerek anlattığımız iş: CHP iktidarında hiçbir çocuk okulda diğerinden geri kalmayacak. Bir çocuğun beslenmesi dolu, öbürü eksik olmayacak. Bütün çocuklara eşit, 3 kap sıcak okul yemeği verilecek. Bütün çocuklara temiz, sağlıklı okul suyu bedava verilecek. Bunu Türkiye'de pek çok belediye başkanımız yapıyor. Cumhuriyet Halk Partili belediye yoksa çocuk parası varsa kana kana su içiyor teneffüste, ama yoksul çocuk tuvalet çeşmesine ağzını dayıyor. CHP iktidarında okulda yediğiyle ve içtiğiyle hiçbir çocuğun birbirinden farkı olmayacak, söz veriyoruz.

"SEÇİMİ KAYBEDİNCE HASETLİĞE BAŞVURANLAR VAR"

Değerli Balıkesirliler, bir yanda bu şehre yüzünü dönüp hizmet edenler var, diğer yanda bu şehirden oy zamanı oyu alıp çok zaman birinci parti çıkıp şimdi seçimi kaybedince hasetliğe başvuranlar var.

"O YOLUN İNŞAATINA BİR AN ÖNCE BAŞLAYIN"

Özellikle yerel seçimlerin meşhur gündemi, Kuzeybatı Çevre Yolu. 'Hızla yapılıyor, bitiriyoruz' dedikleri yolu, seçimin bittiği akşam yarım bırakıp gittiler. Çevre yolunun 5 kilometresi seçime kadar yapıldı ama gerisi seçimden sonra bırakıldı. Bu devlet adamlığı değildir, bu devlet yönetmek değildir. Biraz önce söyledim, 75 sene oy alamadığımız, kazanamadığımız şehre asla küsmedik biz. Biz kez seçim kaybedince yolu yarım bırakıp gitmek olmaz! Buradan çağrımı yapıyorum: O yolun inşaatına bir an önce başlayın, Balıkesir'e verdiğiniz sözü derhal yerine getirin! Böyle hasetlik olmaz.

"500 GÜNDE BİTİRECEĞİZ DİYORLARDI 2500 GÜN OLDU SINDIRGI DEVLET HASTANESİ BİTMEDİ"

Bandırma, Bursa, Yenişehir, Osmaneli Hızlı Treni. 3 yılda bitecek dediler, 6 yıl oldu hâlâ daha sonuç yok. İlçeler arasında 8 ayrı yol sözü verdiler, birini bile tutmadılar. Merkezde ve Edremit'te 3 yıl önce temeli atılan devlet hastaneleri hâlâ bitmedi ve bu yıl yatırım programında ödeneğini düşürdüler, '2028'de belki açılır' diyorlar. Ayrıca Edremit'in mevcut devlet hastanesini satış listesine koydular. Bunun için de, engel olmak için milletvekillerimiz mücadele ediyorlar. Diğer taraftan Manisa'mızla sınırda, Sındırgı'da Devlet Hastanesi. 2018'de temeli atıldı, 'Bir buçuk yılda bitecek' dediler, 7 yıl oldu. Hatırlıyorum mecliste tartışmaları vardı, '500 günde bitireceğiz' diyorlardı. Milletvekilimiz geçen gün hatırlattı, 2500 gün oldu Sındırgı Devlet Hastanesi hâlen daha bitmedi.

"BALIKESİR'İN VAHŞİ MADENCİLİĞE KARŞI ONURLU MÜCADELESİNDE SONUNA KADAR SİZLERLE BİRLİKTEYİZ"

Balıkesir Havalimanı'nda durum aynı. Bina var, pist var ama uçuş yok! 92 tane çalışan var, uçuş yok. Ot bitiyor, temizlemek için ihale var ama uçuş yok. Balıkesirlilerin bu konuda iktidara sitemleri var, bir an önce havaalanının uçuşlara açılması gerekiyor. Bir diğer husus, üzüldüğümüz, bütün Türkiye'nin sizinle birlikte olduğu husus; madenlerin Balıkesir'e yaptıkları. Biz madenciliğe, maden çıkarılmasına karşı değiliz. Ancak doğayı tanımayan, ağacı korumayan, katliam yapan, çevreyi kirleten vahşi madenciliğe geçit vermeyiz. 10 yılda Balıkesir'de, AK Parti öncesi 803 tane ÇED raporu alınmışken, AK Parti döneminde 6439 tane ÇED olumlu raporu verdiler. Bir tarafta 800, bir tarafta 6439. Güzelim Kaz Dağları'nı delik deşik ettiler. İvrindi ve Gökçeyazı'da köylüler, topraklarını savunmak için çırpınıyorlar. Buradan açıkça söyleyelim: Kaz Dağları'nın altını, üzerindeki zeytinidir. Kaz Dağları mücadelesinde, İvrindi'nin mücadelesinde, Gökçeyazı'nın mücadelesinde ve Balıkesir'in vahşi madenciliğe karşı onurlu mücadelesinde sonuna kadar sizlerle birlikteyiz.

"DOSTUNUZU DÜŞMANINIZI TANIYIN"

Buradan Balıkesirli zeytin, zeytinyağı üreticilerinin bir feryadını dile getirmemi çok istediler. Balıkesir'de Türkiye'nin, dünyanın en iyi zeytinyağı yapılıyor. Maalesef Tunus'tan 4700 ton, 4.7 groston kötü zeytinyağı ithal ettiler, 200 liraya getiriyorlar. Buradaki zeytinyağının maliyeti 270 lira. Dünyanın en güzel zeytinyağını, dünyanın en kalitesiz zeytinyağıyla rekabet ettiriyorlar. Zeytin Birliği buna isyan ediyor, biz de zeytin üreticilerimizin sonuna kadar yanındayız. Buradan zeytinle uğraşan, Balıkesir'in güzel insanlarına sesleniyoruz: Dostunuzu düşmanınızı tanıyın. Tunus'tan ucuz zeytinyağına ithalat izni verenler sizlerin dostunuz değildir.

"BU DÜZENDE VATANDAŞA GEÇİM GARANTİSİ YOKTUR"

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Balıkesir'e nasıl baktığının bambaşka bir göstergesi var. Vaktiyle Ahmet Akın, şimdi Serkan Sarı, Ensar Aytekin. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu dönem meclise verdiği ilk kanun teklifi, 0001 numaralı kanun teklifi, Balıkesir'e İstiklal Madalyası verilmesine dair kanun teklifidir! İstiklal Madalyası, Balıkesir'in, Kuvayi Milliye şehrinin hakkıdır. Bunu bir kez daha buradan iktidara hatırlatıyoruz.

Değerli Balıkesirliler, eskiden ekonomik krizler yaşandıkları yıllarla anılırdı. '94 krizi' derdik, '2001 krizi' derdik. Kriz geçerdi, ülkede işler yoluna dönerdi. Şimdi 2018 yılından beri bitmek bilmeyen bir krizin içindeyiz. Çok yönlü bir ekonomik krizin ve sosyal sonuçlar doğuran bir ekonomik krizin içindeyiz. Çünkü bu kriz bir yıllık kriz değil, bir sistem krizidir. Bu kriz; Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, demokrasiyle geldiği ülkede, yetkileri bir yerde toplama, tek kişide toplamasının yarattığı krizdir ve yeni düzenin adı 'AK Parti'nin kara düzenidir'. Bu düzende köprüye geçiş garantisi vardır. Bu düzende havalimanına uçuş garantisi vardır. Bu düzende hastaneye hasta garantisi vardır. Bu düzende yandaşlara buldukları kredilerin ödenme garantisi vardır. Ama bu düzende vatandaşa geçim garantisi yoktur.

"BU KARA DÜZENDEN ASLA VE ASLA TEK BAŞINA KURTULUŞ YOKTUR"

Bakın, açlık sınırının 35 bin lira, yoksulluk sınırının 113 bin lira olduğu bir yerde, 20 bin liraya en düşük emekli maaşı, 28 bin lira asgari ücret, 19 bin 300 lira ortalama çiftçi geliriyle büyük bir ıstırap vardır. Balıkesir emekli şehridir, emeklinin yüzü gülmemektedir. Balıkesir emekçi şehridir, emekçiler perişan olmaktadır. Balıkesir çiftçilerin şehridir, çiftçinin yüzü gülmemektedir. Bu yüzden artık yapılması gereken, hep birlikte ama hep birlikte, bu suratı asık emeklinin, emekçinin, çiftçinin ve memurun bir an önce bu kara düzenden kurtulmasıdır. Bu kara düzenden asla ve asla tek başına kurtuluş yoktur. Ya hep beraber kurtulacağız ya hiçbirimiz kurtulmayacak!

"BU MEYDANIN BU İKTİDARI MUTLAKA DEĞİŞTİRMESİ LAZIM"

Bu sene ilk 4 ayda 1.1 trilyon lira faize ödenmiş ama sadece 242 milyar lira yatırıma para ayrılmış. Yani yatırıma giden paranın 5 katı faize gidiyor. Öyle olunca bu meydanda neredeyse herkes yoksul, herkes fakir. Ama bir fakir daha var, bu meydanda yok, nerede var? AK Parti sıralarında. AK Parti'nin Aksaray milletvekili, eşine fakirlik belgesi almış ki muhtardan harç ödemesin diye. Bir tarafta ömrünü bu ülke için harcayanlar, bir tarafta milletvekili maaşı alıp harç parasını bile bu devletten esirgeyenler var. Bunun için bu meydanın bu kararlılığını koruması, emeklilerin, asgari ücretlilerin bu kararlılığını koruması, bu iktidarı mutlaka değiştirmesi lazım.

"O SANDIKTAN KİMSE KAÇAMAYACAK"

Bu meydana soruyorum, bu meydanda geçim var mı? Bu meydan geçinebiliyor mu? O zaman geçim yoksa seçim var! Geçim yoksa seçim var! İşte geçim yoksa seçim var diyenler Erdoğan'a sesleniyorlar: Ey Erdoğan! Adayımı bırak, sandığı getir! Adayım yanımda, sandığı önümde istiyorum! Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Balıkesir'de de Balıkesirliler sandık için gün sayıyorlar. O sandık gelecek, o sandıktan kimse kaçamayacak.

"DÜNYANIN EN ADALETSİZ VERGİ DÜZENİ TÜRKİYE'DEDİR"

Maalesef dünyanın en adaletsiz vergi düzeni Türkiye'dedir. Biz 25 kuruşluk çöp poşeti 50 kuruş olunca fark ediyoruz, kızıyoruz. Biz bir yere gidince fiyatlar artınca fark ediyoruz ama dünyanın en adaletsiz vergi düzeni bize ne yapıyor, bizim vergilerimiz ne oluyor bu konu hep gözden kaçırılıyor. Bıkmadan usanmadan anlatıyorum, bir kez daha burada söyleyeceğim. Türkiye'de 100 liralık vergi toplanıyor, beklersin ki bunun yüzde 90'ını zenginler ödesin, yüzde 10'u orta gelirlilere düşsün. Oysa Türkiye'de vergilerin yüzde 65'i dünyanın en adaletsiz vergisi olan dolaylı vergilerle toplanıyor. Yani fabrikatörün de, kapıdaki bekçinin de aynı vergiyi ödediği sisteme dolaylı vergi sistemi diyoruz. Neden alıyor bunu? Elektrikten aynı vergiyi alıyor zengin, fakir. Sudan, doğalgazdan aynı vergiyi. Evladına ayakkabı alıyorsun aynı vergi, gidiyorsun üstüne çocuğunun kıyafet alıyorsun aynı vergi, çocuk bezinde aynı vergi. Bu vergiler toplam vergilerin yüzde 65'i.

Diğer taraftan bu meydanın çok verdiği bir vergi var, gelir vergisi, maaşlardan kesiliyor daha eline gelmeden. Bu da toplam vergilerin yüzde 23'ü, 24'ü, yaptı sana yüzde 89. Senin zenginler ödeyecek dediğin kurumlar vergisi yüzde 11. Yani esas kazanan, esas vergi ödemesi gerekenler yüzde 11, hiç ödememesi ya da çok az vergi ödemesi gerekenler yüzde 89.

"BAKAN EVLATLARININ DEVRİ BİTECEK VATAN EVLATLARININ DEVRİ BAŞLAYACAK"

İşte AK Parti'nin kara düzeni budur. Bu kara düzeni alt üst edeceğiz. AK Parti'nin kara düzenini değiştireceğiz, bir devri kapatıp yeni bir devir açacağız. AK Parti'nin kara düzenini bitirmeye var mısınız? Bundan sonra seçim gelecek, o seçimde ilk iş vergide adalet gelecek. Bir devir kapanacak, yeni bir devir açılacak. Bakan evlatlarının devri bitecek, vatan evlatlarının devri başlayacak.

