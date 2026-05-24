CHP Genel Merkezi önünde aracını kalabalığa sürdü! Kadına çarpıp kaçtı

Polisin CHP Genel Merkezi çevresinde gerçekleştirdiği sert müdahalenin ardından siyasi tansiyon Ankara’da daha da yükseldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaşananlara tepki göstermek amacıyla parti binasından Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne doğru yürüyüş başlattı. Çok sayıda partili ve vatandaş da korteje eşlik etti.

Yürüyüş sırasında CHP Genel Merkezi önünde korku dolu anlar yaşandı. İddiaya göre kalabalığın yoğun olduğu sırada bir otomobil aniden vatandaşların arasına girdi. Araç, yürüyüşe destek veren bir kadına çarptıktan sonra durmayarak kadını kısa bir mesafe boyunca sürükledi.

ARAÇ HIZLA OLAY YERİNDEN KAÇTI

Olayı gören vatandaşlar büyük panik yaşarken, çevrede bulunanlar sürücüye tepki gösterdi. Kalabalığın müdahalesi ve yükselen tepkiler üzerine aracın hızla bölgeden uzaklaştığı belirtildi.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadına ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı. Olay anında yaşanan panik ve bağrışmalar yürüyüş alanında kısa süreli kargaşaya neden oldu.

CHP’lilerin Meclis’e yürüyüşü ise yaşanan olaya rağmen devam etti. Olayla ilgili güvenlik güçlerinin inceleme başlatıp başlatmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.