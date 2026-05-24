CHP'nin butlana karşı eylemleri öncesi İstanbul'da polis barikatı

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı’nın 24 Mayıs Pazar günü için yaptığı basın açıklaması ve oturma eylemi çağrısı öncesi İstanbul’un bazı noktalarında yoğun güvenlik önlemleri alındı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kadıköy Boğa Heykeli, Beyoğlu Şişhane Metro çevresi ve Bahçelievler CHP İlçe Başkanlığı önünde eş zamanlı basın açıklaması ve oturma eylemi düzenleneceği duyuruldu. Açıklamada, “Halkın iradesine, demokrasiye ve geleceğimize sahip çıkmak için meydanlardayız” ifadeleri kullanıldı.

ALAN BARİKAT İLE ÇEVRELENDİ

Çağrı sonrası özellikle Şişhane çevresinde yoğun polis bariyerleri kurulduğu ve çok sayıda çevik kuvvet ekibinin bölgede konuşlandırıldığı görüldü.