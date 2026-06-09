CHP'nin 74 il başkanlığından butlan tepkisi: Genel Başkanımız Özel, Cumhurbaşkanı adayımız İmamoğlu'dur
CHP'nin 74 il başkanlığından butlan tepkisi geldi. Yapılan açıklamada, "Seçilmiş Genel Başkanımız Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Adayımız ise milletimizin oylarıyla seçilen Ekrem İmamoğlu'dur" denildi.
CHP'nin 74 il başkanlığı, mutlak butlan kararının ardından parti yönetiminde yaşanan gelişmelere ilişkin ortak açıklama yaptı. Açıklamada, CHP lideri Özgür Özel'in tedbiren görevden uzaklaştırılması ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden göreve getirilmesine yönelik karara tepki gösterildi.
KURULTAY ÇAĞRISI
CHP Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 74 il başkanlığı adına ortak basın açıklamasını okudu. İl başkanları, parti kurultayının 25 Temmuz 2026 tarihinden önce gerçekleştirilmesi gerektiğini belirterek, kurultay takviminin gecikmeden ilan edilmesini istedi.
Açıklamada, parti iradesinin örgüt tarafından belirlendiği vurgulandı. İl başkanları, Özgür Özel'i partinin seçilmiş genel başkanı olarak gördüklerini belirtirken, cumhurbaşkanı adaylarının ise Ekrem İmamoğlu olduğunu kaydetti.
Açıklama şöyle:
"Partimizin kurultayının yapılacağı tarih 25 Temmuz 2026'dan önce olmalıdır bir an önce ilan edilmelidir. 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' şiarımızla açık biçimde ilan ediyoruz; Cumhuriyet Halk Partisi'nde egemenlik kayıtsız şartsız örgütündür. Seçilmiş Genel Başkanımız Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Adayımız ise milletimizin oylarıyla seçilen Ekrem İmamoğlu'dur."
"ÖNCE KURULTAY SONRA İKTİDAR"
CHP Ankara İl Başkanlığı da sosyal medya hesabından açıklamayı paylaştı. "Türkiye’nin kaybedecek vakti yok. Önce kurultay, sonra iktidar" denilen açıklama şöyle: