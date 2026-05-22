CHP'li vekiller sabaha kadar genel merkezde nöbet tuttu! Direnişe devam mesajı verildi

CHP Kurultayı’na ilişkin istinaf sürecinde verilen “mutlak butlan” kararı siyaset gündemini temelinden sarstı. Dün saat 16.30 sıralarında çıkan karar sonrası CHP’de olağanüstü hareketlilik yaşandı. Kararla birlikte eski CHP eski genel başkanı Kılıçdaroğlu’nun göreve geri dönmesinin önü açılırken, delegelerin dört ayrı kurultay sürecinde Özgür Özel lehine ortaya koyduğu irade de tartışma konusu oldu.

CHP'Lİ VEKİLLER VE PM ÜYELERİ SABAHA KADAR NÖBET TUTTU

Kararın ardından CHP'li seçmenlerin sosyal medyada tepki gösterdiği görüldü. Muhalefet partileri ve çok sayıda siyasi isim de peş peşe açıklamalar yaptı. CHP yönetimi ise Ankara’daki Genel Merkez binasında gece boyunca sürecek nöbet kararı aldı.

Parti Meclisi üyeleri ile CHP milletvekilleri, kararın açıklanmasının ardından Genel Merkez’e gelerek sabaha kadar binada kaldı. Parti kaynakları, nöbetin “parti iradesine sahip çıkma” amacıyla başlatıldığının altını çizdi.

VİDEOYU PAYLAŞTI BUTLANI ALDI!

Kararın, Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesabından yayımladığı “arınma” temalı videonun ardından gelmesi de dikkat çeken detaylardan birisi oldu.