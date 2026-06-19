CHP'li vekilden TBMM’de Şile Belediyesi soruşturması için çağrı: İddianame hazırlanmalı

Şile Belediyesi operasyonu kapsamında tutuklanan Belediye Başkan Yardımcısı Tuncay Tolga Özçakmak ve diğer tutukluların durumunu TBMM gündemine taşıyan CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, tutukluluğun cezalandırma aracına dönüştürüldüğünü belirtti. Özçakmak da yaptığı açıklamada, gözaltına alınmasının üzerinden 342 gün geçmesine rağmen hala iddianame hazırlanmadığını belirterek yargı sürecinin tamamlanması çağrısında bulundu.

İstanbul’da, Temmuz 2025’te Şile Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan CHP’li Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, eski Özel Kalem Müdürü Oğuz Kaçmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Tuncay Tolga Özçakmak, Belediye Hukuk İşlerinden Sorumlu Avukat Ali Şafak ve Ruhsat Şefi Evren Buçhan tutuklanmıştı.

Tutuklamaların üzerinden yaklaşık 11 ay geçerken, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsüne taşıdı. Bayraktutan, Şile Belediye Başkan Yardımcısı Tuncay Tolga Özçakmak’ın yaklaşık bir yıldır tutuklu bulunduğunu belirterek, dosyada hala iddianame hazırlanmamış olmasını eleştirdi.

İDDİANAME İÇİN ÇAĞRI

TBMM Genel Kurulu’nda konuşan Bayraktutan, “Tutuklama çağdaş ceza hukukunda bir tedbirdir, asla cezalandırma yöntemi değildir. Aradan 11 ay geçmesine rağmen ortada iddianame yok. Bir an önce mağduriyet giderilmeli, iddianame hazırlanmalı ve yargılama başlamalıdır” dedi.

Özçakmak’ın gizli tanık ifadeleriyle haksız ve hukuksuz şekilde tutuklandığını vurgulayan Bayraktutan, özgürlüğünden mahrum bırakılan tüm belediye yöneticilerinin adalet mücadelesinde yanlarında olmaya devam edeceğini ifade etti.

Bayraktutan'ın açıklaması şöyle:

"Her yeni günde başka bir hukuksuzlukla karşı karşıya kaldığımız zor bir dönemden geçiyoruz ne yazık ki. Şile Belediyesi'nde yapılan operasyon kapsamında tutuklamaların üzerinden 11 ay geçti.

Şile Belediyesi Başkan Yardımcısı, benim eski danışmanım, Artvinli kardeşim Tuncay Tolga Özçakmak o tarihten bu tarafa 11 aydır tutuklu, tam bir 11 aydır ortada iddianame yok.

Tutuklama çağdaş ceza hukukunda bir tedbirdir, asla cezalandırma yöntemi değildir. Bir an önce bu mağduriyet giderilmeli, iddianame hazırlanmalı, yargılama yapılmalıdır. Cumhuriyet Savcısının bu 11 aylık süre içerisinde ne yaptığını gerçekten merak ediyorum.

Gizli tanık ifadeleriyle haksız ve hukuksuz şekilde tutuklanan kardeşim Tuncay Tolga Özçakmak'ın ve tüm belediyelerimizde siyasi kararlarla özgürlüğünden mahrum bırakılan herkesin adalet mücadelesinde sonuna kadar yanlarında olduğumu buradan bir kere daha ifade ediyorum.

Tutuklamanın bir tedbir olduğunu unutmaları gerçeğinden hareketle bir an önce davanın açılmasını ve özgürlüklerine kavuşmalarını temenni ediyorum."

"BU ZULÜM ARTIK SON BULSUN"

Öte yandan tutuklu bulunan Tuncay Tolga Özçakmak da kamuoyuna yaptığı açıklamada, 10 Temmuz 2025’te gözaltına alındığını, soruşturma sürecinde tüm taleplere eksiksiz şekilde cevap verdiğini ve kaçma şüphesi bulunmadığı halde tutuklandığını belirtti.

Gözaltına alınmasından bu yana 342 gün geçtiğini vurgulayan Özçakmak, “İddianame ortada yok. Tutuklandığımda oğlum henüz bir yaşını doldurmamıştı. İki ay sonra ikinci yaşını kutlayacak. 11 aydır ailem ağır bir yük taşıyor” ifadelerini kullandı.

Bayraktutan’ın TBMM’de yaptığı konuşma için teşekkür eden Özçakmak, açıklamasını “Bu zulüm artık son bulsun. İddianamem derhal hazırlansın” çağrısıyla tamamladı.