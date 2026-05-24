CHP'li vekil 'Partiyi Erdoğan'a teslim ediyosunuz' dedi: Kapıya tırmanıp genel merkeze girdi

CHP için verilen butlan kararının ardından bu sabah itibariyle Ankara’da gerilim had safhaya çıktı. Kılıçdaroğlu parti binasının tahliyesi için harekete geçti.

Bunun üzerine CHP'li isimler genel merkezi korumak için partilileri genel merkeze davet etti. Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler ve Kılıçdaroğlu destekçisi birkaç vekil Genel Merkez Binasına girmeye çalışınca, içerideki partililer engel olmak istedi. Yükselen tansiyon sonrasında arbede yaşandı.

CHP'Lİ VEKİLDEN KAYDA GEÇECEK GÖRÜNTÜLER

CHP'nin Bursa vekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, parti genel merkezine tahliye tebliği için gelenlere, "Partiyi Erdoğan'a teslim ediyorsunuz" diyerek sert tepki gösterdi. Kilitli olan kapıyı tırmanıp bina bahçesine girdi. O anlar saniye saniye kayda geçti.