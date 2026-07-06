CHP'li Karabat'tan VakıfBank tepkisi: Kamu bankaları yandaş yayınlara kaynak aktarıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, kamu bankalarının kaynak kullanımına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. VakıfBank'ın yandaş kanal ATV ekranlarında yayınlanan "Var Mısın Yok Musun" yarışmasına sponsor olmasını eleştiren Karabat, ekonomik kriz döneminde kamu bankalarının önceliğinin esnaf, KOBİ ve sanayiciyi desteklemek olması gerektiğini söyledi.

Karabat, yaptığı açıklamada, finansmana erişimde zorluk yaşayan işletmelerin kamu bankalarından yeterli desteği alamadığını belirterek, "Ekonomiye can suyu olması gereken kamu bankaları, yandaşları beslemeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Yarışma programlarının toplumda "umut tacirliği" yaptığını savunan Karabat, ekonomik sıkıntılar nedeniyle vatandaşların umudu yarışmalar, piyango ve benzeri alanlarda aradığını belirtti. VakıfBank'ın bu programa sponsor olmasının kamu bankasının sosyal sorumluluğuyla bağdaşmadığını belirtti.

Ekonomide yaşanan sıkıntılara ilişkin verileri de paylaşan Karabat, yılın ilk altı ayında konkordato sürecine giren şirket sayısının 3 bini aştığını, bunlardan yaklaşık bininin geçici mühlet, 827'sinin ise kesin mühlet kararı aldığını ifade etti. Ayrıca 145 şirket hakkında iflas kararı verildiğini, konkordato başvurusu için sırada bekleyen 10 ila 15 bin şirket bulunduğunun dile getirildiğini aktardı.

VakıfBank'ın mali verilerine de değinen Karabat, Sayıştay'ın 2024 raporuna göre bankanın kredi faiz gelirinin bir yılda 202 milyar TL'den 481 milyar TL'ye yükseldiğini, ücret ve komisyon gelirlerinin ise 32 milyar TL'den 64 milyar TL'ye çıktığını belirtti. Bankanın 2024 yılı net karının 53 milyar TL'yi aştığını, takipteki alacaklarının ise 30 milyar TL'nin üzerine çıktığını kaydeden Karabat, buna rağmen küçük esnaf ve işletmelere yönelik tahsilatlarda taviz verilmediğini savundu.

"SEÇİM SANDIĞINDAN TOKAT ÇIKACAK"

Karabat, kamu bankalarının yüksek faiz ve komisyon gelirleri elde ederken ekonomik zorluk yaşayan kesimlere yeterli finansman sağlamadığını vurgulayarak, kaynakların "yandaş" medya kuruluşlarına aktarıldığını söyledi.

Karabat, "Yarışmada Vakıfbank görevlisi sunucuyu arayarak ödül teklifi veriyor. Ancak gerçek hayatta Vakıfbank ne esnafı ne de sanayiciyi arıyor. Topladığı komisyon ve faiz gelirlerini de yandaşlara aktarıyor. Yarışma sandığından ne çıkacağı belli değil ama seçim sandığından çok büyük bir tokat çıkacak" ifadelerini kullandı.