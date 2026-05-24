CHP'li il belediye başkanlarından ortak açıklama: Özgür Özel'in yanındayız

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi'nde gerginlik sürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun talebi üzerine emniyete tahliye emri verilirken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, milletvekilleri, Parti Meclisi üyesi ve il-ilçe başkanları ve pek çok yurttaş direniyor.

CHP'Lİ İL BELEDİYE BAŞKANLARINDAN ÖZGÜR ÖZEL'E DESTEK

Genel Merkez binası abluka altına alınırken CHP'li il belediye başkanlarından ortak bir açıklama geldi. Özgür Özel'e destek veren belediye başkanları, 45 gün içerisinde kurultaya gidilmesi yönünde çağrıda bulundu.

Açıklamada "İl Belediye Başkanları olarak, seçilmiş Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in verdiği mücadelenin yanındayız. Parti içi demokrasiye olan inancımızla 45 gün içerisinde yapılacak olağanüstü kurultay ile iktidar yürüyüşümüz hız kesmeden yoluna devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

MURAT EMİR: BURADAN ÇIKIŞIN TEK YOLU ACİL KURULTAYDIR

CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir de Genel Merkez'de yaptığı açıklamada yaşananların son bulması için kurultaya gidilmesi gerektiğini belirtti. Emir, "Buradan çıkışın bir tek yolu vardır, o da acil kurultaydır. Madem ki bizim, bizim yaptığımız kurultayımızı saymıyorsunuz, lekelemeye kalkıyorsunuz. Madem ki bizim yaptığımız iki olağanüstü kurultayı saymıyorsunuz, lekelemeye kalkıyorsunuz. Madem ki bizim yaptığımız olağan kurultayı saymıyorsunuz, o halde getirin sandığı, hangi delegeyle istiyorsanız onunla kurultay yapalım" dedi.