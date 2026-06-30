CHP'li Gökhan Günaydın görevine geri döndü

Mahkemenin verdiği butlan kararıyla CHP'ye atanan Kemal Kılıçdaroğlu ve butlan yönetiminin disiplin süreci kapsamında görev unvanı kaldırılan İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ın tedbir kararının kaldırılmasının ardından Grup Başkanvekilliği görevi yeniden iade edildi. Meclis'in resmi internet sitesinde Günaydın'ın unvanının tekrar yer aldığı görüldü.

YÜKSEK DİSİPLİN KURULU 18 HAZİRAN'DA TOPLANDI

Butlan yönetiminde Yüksek Disiplin Kurulu, ihraç talebiyle disipline sevk edilen 9 milletvekilinin durumunu görüşmek için 18 Haziran'da toplanmıştı. Toplantıda tedbirli olarak ihraç talebiyle disipline sevk edilen 9 milletvekilinin yaptığı itirazlar değerlendirilmiş, Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararı kaldırılmıştı.

UNVANLAR DAHA ÖNCE İNTERNET SİTESİNDEN KALDIRILMIŞTI

Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın 'grup başkan vekili' ünvanları Meclis internet sitesinden kaldırılmıştı. Tedbir kararının kaldırılmasıyla birlikte Günaydın'ın Grup Başkan vekilliği görevine devam etmesi öngörülüyordu. Karardan 12 gün sonra Gökhan Günaydın'ın Grup Başkanvekilliği'ne iade edildiği görüldü.

DİĞER 8 MİLLETVEKİLİ İÇİN TEDBİR KARARI KALDIRILMADI

Diğer 8 milletvekili için tedbir kararı ise kaldırılmadı, onlar için disiplin süreci bu karar doğrultusunda ilerleyecek.