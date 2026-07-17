CHP'li Erol: 38. Olağan Kurultayın yeniden yapılabilmesi ancak 38. Olağan Kurultay delegeleriyle mümkün

Butlan kararının verilmesinin ardından Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki mesaj trafiğini yürüten isimlerden CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol sosyal medya hesabından yayımladığı yazılı açıklamada mevcut delegeler ile 38. kurultayın yeniden yapılabileceğini ifade etti.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, kurultay tartışmalarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Olağanüstü kurultay çağrısı için daha önce imza veren milletvekillerinden biri olduğunu hatırlatan Erol, hukukçularla yaptığı görüşmeler, parti tüzüğü ve geçmiş uygulamalar doğrultusunda ulaştığı kişisel değerlendirmesini kamuoyuyla paylaştı. Erol, "38. Olağan Kurultayın yeniden yapılabilmesi ancak 38. Olağan Kurultay delegeleriyle mümkündür" dedi.

36. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararıyla CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptal edilerek sürecin 3 Kasım 2023 tarihine döndürüldüğünü hatırlatan Erol, mahkemenin kongre takvimini ya da delegeleri değil, yalnızca kurultayın kendisini geçersiz saydığını ifade etti.

Parti tüzüğünün 38. maddesine işaret eden Erol, delegelerin görevlerinin yeni delegeler seçilinceye kadar sürdüğünü belirterek, 38. Olağan Kongre süreci tamamlanmadan 39. Olağan Kongre takviminin başlayamayacağını savundu.

Mahkeme kararının hukuki sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde Erol, kongre takviminin devam ettiğini ve bu nedenle hukuken tamamlanması gereken işlemin mevcut delegelerle 38. Olağan Kurultay'ın yeniden gerçekleştirilmesi olduğunu dile getirdi.

Erol, mevcut süreçte olağanüstü kurultayın da tüzük hükümleri gereği Merkez Yönetim Kurulu'nun izni olmadan yapılamayacağını belirterek, kongre takvimi devam ederken olağan kurultay tamamlanmadan olağanüstü kurultay yapılmasının yeni hukuki tartışmalara yol açabileceğini ifade etti.

Açıklamasının sonunda olası hukuki risklere dikkat çeken Erol, Yargıtay süreci tamamlanmadan gerçekleştirilecek yeni bir kurultayın farklı hukuki sonuçlar doğurabileceğini belirterek, 2002 Siirt milletvekili seçimlerinin iptal edilmesi kararını örnek gösterdi.

KILIÇDAROĞLU MEVCUT DELEGELER İLE MÜMKÜN DEĞİL DEMİŞTİ

Kemal Kılıçdaroğlu ise katıldığı son TV yayınında CHP'nin mevcut delegeleri ile kurultay yapılamayacağını şu sözler ile savunmuştu:

"İrade satın alındığı andan itibaren o irade yok hükmündedir. Ben demiyorum yargı diyor. Yeni bir kurultay değil 38. Kurultayı yeniden yapacağız biz. Yani bir 39. kurultay yapmayacağız. 38. Kurultayı oturacağız yeniden yapacağız. Ama yeni delegelerle, yeni üyelerle yapacağız bu kurultayı. Çünkü eskilerine yargı ‘Bunların iradesi sakatlandı. Bunlarla olmaz’ diyor. Mahkeme, bu üyelerle kurultay yapamazsın diyor, çünkü bunların iradeleri sakatlandı. Şimdi aynı kişileri getiriyorsunuz biz kurultay yapalım. E o kurultayı yapsak bir daha iptal edilecek. "

Erol'un açıklaması şöyle: