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Halk TV Türkiye CHP'li Suiçmez'den AKP'ye: Trabzon'da sizin için vargit çiçekleri açtı

CHP'li Suiçmez'den AKP'ye: Trabzon'da sizin için vargit çiçekleri açtı

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, AKP'yi Meclis Genel Kurulu'nda eleştirdi. AKP'nin çay ve fındık üreticisini yalnız bıraktığını söyleyen Suiçmez, "Trabzon'da sizin için vargit çiçekleri açtı" dedi.

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CHP'li Suiçmez'den AKP'ye: Trabzon'da sizin için vargit çiçekleri açtı
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CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı gündem dışı konuşmada, iktidarın Karadeniz'de çay ve fındık üreticisini yalnız bıraktığını belirterek AKP'yi sert sözlerle eleştirdi.

CHP'Lİ SUİÇMEZ'DEN AKP'YE: TRABZON'DA SİZİN İÇİN VARGİT ÇİÇEKLERİ AÇTI

Suiçmez, yaş çay alım fiyatının maliyetin altında kaldığını, fındıkta ise henüz maliyet ve rekolte belirlenmediği için taban fiyat açıklanamadığını söyledi. Üreticinin artan maliyetler altında ezildiğini ifade eden Suiçmez, fındık ve çay için üreticiyi rahatlatacak bir alım fiyatı belirlenmesi gerektiğini dile getirdi.

CHP'li Suiçmez'den AKP'ye: Trabzon'da sizin için vargit çiçekleri açtı - Resim : 1

Trabzon'un yıllardır çözülemeyen sorunları bulunduğunu savunan Suiçmez, kentin tarihi, kültürü ve doğal zenginliklerine rağmen trafik başta olmak üzere birçok problemin AKP iktidarı döneminde çözülemediğini söyledi.

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Konuşmasında Karadeniz'de yaylalarda açan "vargit çiçeği" benzetmesini kullanan Suiçmez, "Bizim bölgemizde herkes bilir, yaylalarda vargit çiçeği çıktığında artık havaların soğuduğu, bereketin bittiği ve toparlanıp gitme zamanının geldiği anlaşılır. Trabzon halkı da gönlünde ve sandıkta AKP'ye 'Sizin için vargit çiçekleri açtı' diyor. Vakit dolmuştur. Bu iktidarın Trabzon'a vereceği hiçbir şey kalmamıştır. Artık AKP iktidarının toparlanma ve gitme zamanıdır" ifadelerini kullandı. (ANKA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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