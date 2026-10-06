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Halk TV Türkiye CHP'li belediye başkanı Kılıçdaroğlu'nun yerine adaylığını açıkladı

CHP'li belediye başkanı Kılıçdaroğlu'nun yerine adaylığını açıkladı

CHP'li Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP Kurultayı için "Kılıçdaroğlu adaylığını açıklamazsa aday olurum" dedi.

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CHP'li belediye başkanı Kılıçdaroğlu'nun yerine adaylığını açıkladı
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Antalya’nın Muratpaşa Belediye Başkanı CHP'li Ümit Uysal, parti kurultayında Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması halinde aday olacağını açıkladı.

Antalya'nın Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP Serik İlçe Başkanlığı'nda partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi.

CHP'li belediye başkanı Kılıçdaroğlu'nun yerine adaylığını açıkladı - Resim : 1

"KESİNLİKLE ADAYIM"

Serik'te partililere hitaben yaptığı konuşmada kritik bir soruya da yanıt verdi. Daha öncede partisinin genel başkanlık makamına adaylığına ilişkin çıkışlar yapan Uysal gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtladı. CHP'li belediye başkanı Ümit Uysal, 2027 yılı mart ayında yapılacak CHP kurultayına ilişkin 'Kemal Kılıçdaroğlu aday olmazsa aday olacak mısınız?' sorusuna, "Kesinlikle adayım" karşılığını verdi.

Ümit Uysal, 6 Nisan 2025'te yapılan CHP Kurultayı için de adaylığını açıklamıştı. Ancak kurultay günü yaşanan gerilimli ortamın partiye zarar verebileceğini değerlendiren Uysal, “Partimi yıpratmamak için adaylık iddiamı sürdürmeme kararı aldım” sözleriyle kararını duyurdu.

Ümit Uysal CHP Genel Başkan adaylığını duyurduÜmit Uysal CHP Genel Başkan adaylığını duyurdu

(DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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