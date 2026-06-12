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Halk TV Türkiye CHP'li Bağcıoğlu'ndan 'Çiğli Ana Jet Üssü' tepkisi: 'İlçe başkanına mı kaldı!' diyerek isyan etti

CHP'li Bağcıoğlu'ndan 'Çiğli Ana Jet Üssü' tepkisi: 'İlçe başkanına mı kaldı!' diyerek isyan etti

CHP'li emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, AKP Akhisar İlçe Başkanı İsmail Ahmet Sözcüer’in Çiğli Ana Jet Üssü ve Hava Okul Komutanlığı'nın Akhisar'a taşınacağı yönündeki açıklamasına tepki gösterdi.

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CHP'li Bağcıoğlu'ndan 'Çiğli Ana Jet Üssü' tepkisi: 'İlçe başkanına mı kaldı!' diyerek isyan etti
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CHP'li emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, AKP Akhisar İlçe Başkanı İsmail Ahmet Sözcüer'in Çiğli Ana Jet Üssü ve Hava Okul Komutanlığı'nın Akhisar'a taşınacağı yönündeki açıklamasına "Bir askeri birliğin, özellikle bir hava üssü veya uçuş eğitim merkezinin taşınması stratejik bir karar ve uygulamadır. Bu konuda kamuoyunu bilgilendirmek bir siyasi parti ilçe başkanına mı kalmıştır" diye tepki gösterdi.

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SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPTI

CHP üyesi emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, sosyal medya hesbabından yaptığı paylaşımda, AKP Akhisar İlçe Başkanı İsmail Ahmet Sözcüer'in "Çiğli Ana Jet Üssü ve Hava Okul Komutanlığı'nın Akhisar'a taşınacağı" yönündeki açıklamasına tepki gösterdi. Bağcıoğlu, Sözcüer'in açıklamalarını içeren bir haberi alıntıladığı paylaşımında şunları ifade etti:

''İLÇE BAŞKANINA MI KALMIŞTIR!''

"Bir askeri birliğin, özellikle bir hava üssü veya uçuş eğitim merkezinin taşınması stratejik bir karar ve uygulamadır. Bu konuda yorum veya açıklama yapmak, kamuoyunu bilgilendirmek bir siyasi parti ilçe başkanına mı kalmıştır! 103 yıllık Cumhuriyet, bin yıllık devlet aklını daha fazla yerle yeksan etmeyin." (ANKA)

CHP'li Bağcıoğlu'ndan 'Çiğli Ana Jet Üssü' tepkisi: 'İlçe başkanına mı kaldı!' diyerek isyan etti - Resim : 2

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Yankı Bağcıoğlu CHP
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