CHP’li Ali Mahir Başarır: 26 ismi görevden aldılar, yerlerine kimseyi bulamadılar

CHP’nin seçilmiş Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır Rize’deki programı kapsamında Pazar ve Fındıklı ilçelerinde partililer ve halkla buluştu. İlçe başkanlığı binasında butlan yönetiminin uygulamalarına ve ihraçlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başarır, “Dün 26 ismi görevden aldılar, yerlerine koyacak kimseyi bulamadılar" ifadelerini kullandı.

Sabah saatlerinde geldiği Pazar ilçesinde Karadenizlilerin yoğun ilgi gösterdiği Başarır, Fındıklı’da halkla buluşmasında bir sandalyenin üstüne çıkarak, “Milyonluk otobüslere binmiyoruz. Ama bir sandalyemiz, bir mikrofonumuz ve koskoca bir yüreğimiz var" dedi.

"26 İSMİ GÖREVDEN ALDILAR, YERLERİNE KİMSEYİ BULAMADILAR"

Başarır’ın Pazar ilçesinde partililerle buluşmasında yaptığı konuşmadan başlıklar şöyle:

* Bir benzinlikte altı kişi Kemal Bey'in elini sıktığı için bunu gururla paylaşanlar 26 arkadaşımızı görevden alıyor, yerine atama yapamıyor, koltuğu boş bırakıyor. Bulamadıysam onlar oturacağına boş kalsın daha iyi diyor. Ama neyin farkında değil şu anda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı koltuğu boş durumda.

* Otuz aydır yaşadığımız büyük bir komplo. Bir suç örgütü tarafından delil üretildi. Sahte tanıklarla, sahte delillerle bu kurultay iptal edildi. Otuz ay sonra Kemal Bey diyor ki, “Ben kayyumluğu kabul etmedim.” Peki karardan önce sana ne hakla sordular bunu? Kayyum mu olmak istersiniz, yoksa yok sayalım o kurultayı, esi koltuğunuza hızlı oturun; YDK’yı, PM'yi korurken MYK’yı iptal edelim mi? Tam bir sipariş usulü pazarlıkla alınan bir karar. Ve bu Türkiye'nin birinci partisine yapıldı. Bizlere yapıldı.

"PARTİYİ SUSTURDULAR"

* Şu anda beni tedbirli olarak ihraç talebiyle disipline yolladı. 600 vekil içerisinde en çok süre alan, konuşan milletvekili benim. Ben haftalardır, günlerdir konuşamıyorum. Ben kendisini eleştirmiyorum. Ben bizi de konuşmuyorum. Ben ama emekliyi, işçiyi, yolsuzluğu, Filistin'i, adaletsizliği ben bunları konuştum. Yani beni susturmadı, partiyi susturdu, partisini susturdu. Görevi de bu! Sanki bu arkadaşlar Cumhuriyet Halk Partisi'ni tasfiye etmek üzere görevlendirilmiş mahkeme tarafından.

* Ama bir genel başkan daha var; Sayın Özgür Özel “Gireceğim ilk seçimi kaybedersem ben istifa ederim” diyor.

* Bazıları bize kızıyor, arının, diyor. Disiplin Kurulu'nun başına Mahir Polat'ı getirmiş. Güzel ama 2018’den bugüne kadar rüşvetten ilk fezlekesi bu arkadaşın geldi. Ben suçlu demiyorum bakın. Masum belki. Ona arın gel, demiyor. Onu disiplin kurulu başkanı yapıyor. Onun imzasıyla beni tedbirle disipline yolluyor.

* Bakın Türkiye'nin çok mühim sorunları var. Ülkenin çok mühim sorunları var. Bir NATO toplantısı adı altında, daha sokağa çıkmayan, evinden çıkmayan insanlar protesto etme ihtimaline binaen tutuklandı. O NATO üyesi ülkelerin hangisinde bu toplantı yapılsa Trump protesto edilirdi. Eylemler yapılırdı ve buna izin verilirdi. Niye Türkiye seçildi? Ben konuşturmam milleti, sokağa da çıkarmam, dedi birileri. Biz bunları konuşmalıyız.

* Biz ekonomiyi konuşmalıyız. Biz adaleti konuşmalıyız. Ama maalesef ki şimdi her kanalda her yerde Cumhuriyet Halk Partisi konuşuluyor.

* Bir grup işgalci arkadaş il başkanlarımızı, ilçe başkanlarımızı tasfiye ediyor. O görevden aldığınız bugüne kadar kayyum kararıyla geldikten sonra görevden aldığınız otuz beş il başkanı 2024 belediye seçimlerinde 47 yıl sonra bu partiyi birinci parti yaptı.

* Hiçbirimizin muradı 103 yıllık partimizi terk etmek değil. Burası bizim evimiz. En kötü günlerinde bu anahtarı çevirdiniz. Bu partiyi açtınız. Çayı demlediniz. Sayımız az ya da çok burada oturduk, dertleştik, konuştuk. Seçim kaybettikten sonra bile bu ışıklar sönmedi. Hep bu ışık yandı ama maalesef ki 21 Mayıs'ta bu ışığı söndürdüler. Tekrar bu ışığı yakana kadar mücadele edeceğiz. Bizim muradımız ayrılmak değil, partiyi bırakmak değil.

* Ama AK Parti'nin üçüncü küçük ortağı gibi davranan bir kişi ve yanındakiler tarihimizle alay geçer gibi açıklamalar yapıyor. Sanki Cumhurbaşkanı yardımcısı gibi davranıyor.

* “Devletin gücüyle, mahkeme kararlarıyla, mahkeme ilanlarıyla biz buradayız. Bu partiyi barajın altına iteceğiz. Ne yaparsanız yapın biz 2 bin kişi, 2 milyona karşı bu partiyi yöneteceğiz” diyorlarsa bir yol buluruz, o yolu açarız ve iktidara geliriz biz.

"MİLLETTEN BAŞKA SIĞINACAK BİR MAKAM YOK"

Başarır’ın Fındıklı ilçesinde halkla buluşmasında yaptığı konuşmadan başlıklar şöyle:

* Bugün Rize'deyiz. Buradan Artvin'e gideceğiz, oradan Giresun, Trabzon yani bu güzel topraklarda Karadeniz'deyiz.

* Çok zor günler geçiriyoruz. Gittiğimiz her yerde on kişiyle başlayan yürüyüşümüz yüzlerce binlerce vatandaşımızla son buluyor.

* Büyük imkanlarımız yok. Milyarlık uçaklardan inmiyoruz. Milyonluk otobüslere binmiyoruz. Ama bir sandalyemiz, bir mikrofonumuz ve koskoca bir yüreğimiz var.

* Burası Rize Fındıklı. Rize'nin güzel insanlarına Türkiye'ye buradan sesleniyoruz. Fındıklı'dan sesleniyoruz. Ülkemiz yurttaşlarımız çok zor günler geçiriyor bakın.

* 2017 yaşadığımız şartlara bakın, dolara bakın, ekmeğe bakın, mazota bakın, bir de bugün bakın.

* Bugün İstanbul'dan İzmir'e gidip dönüyorsun, otoyola verdiğin para altı bin lira. Ama 2017’de bu sisteme geçmeden önce o paraya biz kartal marka bir araba alıyorduk.

* Dolar o gün bir liraydı, dolar bugün 50 liraya doğru gidiyor. Mazot bir liraydı, mazot 100 liraya doğru gidiyor. Yani her şey bir felaket.

* Partimize el konulmak istendi. Partimize kayyum atandı. Ama öyle bir genel başkanımız, öyle bir belediye başkanımız, milletvekillerimiz var ki o kararı yırtıp attı ve millete indi. Sizlerle buluştu. Yani biz milletteyiz. Milletten başka sığınacak hiçbir yer ve makam yok.

* Bize inanın, bize güvenin, bizlere sahip çıkın, bu ülkeyi hep beraber düzlüğe çıkartalım ve çoban ateşini Rize'den yakalım. Buradan gidelim Edirne'ye kadar. Buradan gidelim Diyarbakır'a, buradan gidelim Mersin'e.

"HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK"

* Son olarak bundan sonra belki hiç kimse milyonlarca lira harcayarak platformlar kurup milyonluk mitingler yapmayacak. Yeni bir dönem başladı. Bir çift çarık, bir sandalye ve bir mikrofon siyasetçilere yetecek. Bakın burada birden yüzlerce kişi olduk. Birden toplandık.

* O yüzden abartılı seçim kampanyalarına, milyarlarca liralık paraya, uçaklara, binalara, otobüslere ihtiyacımız yok. Bize millet yeter, yetersiniz, yetersiniz.

* Karadeniz’i, ülkeyi güzel günler bekliyor. Bize güvenin, inanın.

* Bu arada çok yakın bir zamanda Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu da mahkemede ifadesini verecek. Siz de onu takip edin. Biz de mahkemede takip edeceğiz.

* Şükürler olsun ki, onun veremeyeceği hiçbir hesap yok. Onun hesabı bu ülkeyi bu hale getirenlerle, adaleti bitirenlerle, insanları aç bırakanlarla. O da yakın bir zamanda umarım aramızda olacak. Ve her şey çok güzel olacak diyordu her şey çok güzel olacak.