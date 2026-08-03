CHP'den TBMM'ye başvuru: YENİ Parti'nin kullandığı oda ve koridorları talep etti

CHP'nin başvurusunda, milletvekili sayısındaki değişikliğin Genel Kurul oturma düzenini ve hizmet ihtiyacını etkileyebileceği ancak bunun siyasi partilere tahsis edilen grup mekânlarının yeni partiye otomatik olarak geçeceği anlamına gelmediği savunuldu.

CHP, YENİ Partili milletvekillerinin kullandığı Meclis bölümünün CHP'ye verilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına dilekçe verdi. Başvuruda, yeni kurulan grupların yerleşiminin bugüne kadarki teamüller doğrultusunda TBMM Başkanlığı tarafından ayrıca belirlenmesi gerektiği belirtilerek şu değerlendirmeye yer verildi:

"Milletvekili sayısındaki değişim Genel Kurul sıralarını ve hizmet ihtiyacının ölçüsünü etkiler; ancak siyasi partilere tahsisli mevcut grup mekanlarının yeni partiye kendiliğinden geçmesini sağlayan bir halefiyet kuralı oluşturmaz."

CHP, mevcut grup katı, grup başkanvekili odaları ile toplantı ve destek birimlerinin partinin kurumsal devamlılığı kapsamında korunmasını talep etti.

Başvuruda ayrıca şu görüşler dile getirildi:

Mevzuatta, çalışma mekânlarının düzenlenmesi yetkisinin TBMM idaresinde olduğu, otomatik devir veya "çoğunluk hangi taraftaysa odalar onundur" şeklinde bir düzenleme bulunmadığı,

Genel Kurul oturma düzeni ile bina içindeki oda tahsislerinin farklı idari işlemler olduğu,

Önceki uygulamalarda yeni kurulan gruplar için yeni alanlar oluşturulduğu veya farklı mekânların tahsis edildiği,

TBMM'deki parti odalarının parti malvarlığı niteliğinde olmadığı ve milletvekilleriyle birlikte devredilen bir hak olarak değerlendirilemeyeceği,

Yeni bir grubun oluşmasının, eski partinin kullandığı oda ve koridorlar üzerinde kendiliğinden halefiyet hakkı doğurmadığı ifade edildi.

TBMM Başkanlığı'nın başvuruya ilişkin değerlendirmesinin ardından grup odalarının kullanımına ilişkin karar vermesi bekleniyor.