CHP'den sonra ANAP için de mutlak butlan kararı verildi

CHP'ye verilen "mutlak butlan" kararının hukuki ve siyasi tartışmaları sıcaklığını korurken, benzer bir iptal kararı da Anavatan Partisi (ANAP) için verildi.

CHP'DEN SONRA ANAP İÇİN DE MUTLAK BUTLAN KARARI VERİLDİ

Anavatan Partisi’nin 24 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirdiği büyük kongre, partinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sedat Kapıdağ tarafından usulsüzlük iddialarıyla yargıya taşınmıştı.

TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan'ın aktardığı bilgilere göre, açılan davayı karara bağlayan Ankara 47. Asliye Hukuk Mahkemesi, Anavatan Partisi'nin söz konusu büyük kongresinin iptaline hükmetti.

SAHTE İMZA İDDİASI

Kapıdağ’ın dava dilekçesinde, birtakım delegelerin adına sahte imzalar atıldığı iddia edildi. Gerçekleştirilen kriminal araştırmalarda, kongre katılım cetvelleri ile delege imza örnekleri uzman heyetlerce incelendi ve bazı imzaların sahte olduğu yönünde bulgulara ulaşıldığı ileri sürüldü.

Mahkeme heyeti, kongrede oy kullanan bazı delegelerin oylarının geçersiz sayılması gerektiğini ve bu durumun İbrahim Çelebi’nin genel başkanlık makamına seçilmesini doğrudan sabote ettiğini gerekçelendirdi. Sahtecilik yapılan imzaların kongrenin neticesini değiştirebilecek ağırlıkta olduğu kanaatine varılarak iptal hükmü kurulduğu ifade edildi.

45 GÜNDE KURULTAYA GİDECEK

İddialara göre; mahkeme kararının ardından başlayacak hukuki takvimde, tebliğ işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) müracaat edilecek ve partiyi tekrar kurultay zeminine taşımak amacıyla bir çağrı heyeti görevlendirilmesi istenecek.

Bu kurulun 45 günlük yasal süre zarfında yeni büyük kongre hazırlıklarını başlatmasının öngörüldüğü aktarıldı. Parti kurmaylarından ise konuya dair henüz resmi bir bilgilendirme paylaşılmadı.