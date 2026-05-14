CHP’den AYM'ye milli parklar için iptal başvurusu

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, milli parkların korunması ve yönetimine dair yeni düzenlemeleri içeren "7576 sayılı Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile ilgili düzenlemenin yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu.

Günaydın, başvurusunun ardından yaptığı açıklamada milli parkların bilimsel, kültürel ve estetik değerleriyle devlet koruması altındaki üstün nitelikli alanlar olduğunu vurgulayarak, doğal mirasın korunmasının önemine dikkat çekti.

"MİLLİ PARKLAR ADETA BİR TİCARİ İŞLETMEYE DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR"

Kanun değişikliğinin bu alanları korumasız bıraktığını savunan Günaydın, şu ifadeleri kullandı:

Milli parkları adeta sıradan alanlar gibi her türlü tesisin yapımına açık hale getiriyor. Milli parkın içerisinde petrol ve doğal gaz arayabilir, elektrik iletim hattı geçirebilir, lokanta ve turistik tesisler yapabilirsiniz. Bu durumda milli parkın korunması gereken ne özelliği kalıyor. Milli parkta yasaya aykırı yapılmış bir bina tespit edildiğinde, idare burayı hukuk kararına ihtiyaç duymadan boşaltabiliyor. Ancak burayı yıkıp eski haline mi döndürüyorlar? Hayır. Bakanlık burayı kendisi kullanabiliyor. Bu düzenleme ile milli parklar adeta bir ticari işletmeye dönüştürülüyor. Milli parkların koruma-kullanma dengesi gözetilerek ziyarete açık tutulmasına karşı değiliz; ancak buraların otel ve restoran haline getirilmesi kabul edilemez.

"ANAYASA MAHKEMESİ’NDEN BU ALANLARI KORUMASINI BEKLİYORUZ"

Süreci hem komisyon hem de Genel Kurul aşamasında yakından takip ettiklerini belirten Günaydın, uyarılarının dikkate alınmadığını ifade ederek şu açıklamada bulundu:

Cumhuriyet Halk Partisi; doğanın, hayvanın ve biyolojik çeşitliliğin korunması için üzerine düşen görevi yapmaktadır. Anayasa Mahkemesi’nden, milli parklara yönelik bu saldırıyı durduracak bir yürütmeyi durdurma kararı vermesini ve ardından iptal kararıyla bu alanları korumasını bekliyoruz. Yüksek mahkemeyi bu konuda göreve davet ediyoruz.

