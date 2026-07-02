CHP'den asgari ücret teklifi: 45 bin 800 liraya çıkarılsın

CHP, asgari ücrete ara zam yapılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kanun teklifi sundu. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, mevcut asgari ücretin alım gücünü kaybettiğini belirterek, asgari ücretin 45 bin 800 liraya yükseltilmesini teklif ettiklerini söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, partisinin asgari ücretin artırılmasına yönelik hazırladığı kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sunduklarını açıkladı.

Teklif kapsamında asgari ücretin 45 bin 800 liraya çıkarılmasını önerdiklerini belirten Günaydın, bu rakamın ekonomik göstergeler dikkate alınarak belirlendiğini ifade etti.

YOKSULLUK SINIR 35 BİN TL

Günaydın, "CHP, bu kanun teklifi uyarınca asgari ücretin 45 bin 800 lira yapılmasını öngörüyor ve teklif ediyor. Açlık sınırı 35 bin lira, yoksulluk sınırı ise 115 bin liraya ulaşmış durumda" dedi.

Mevcut asgari ücretin 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak belirlendiğini hatırlatan Günaydın, geçen sürede yüksek enflasyon nedeniyle çalışanların satın alma gücünün önemli ölçüde düştüğünü ifade etti.

Mevcut ücretin çalışanların yaşam koşullarını karşılamaktan uzak olduğunu öne süren Günaydın, yılın ikinci yarısında ara zam yapılması gerektiğini belirterek, "Asgari ücret 45 bin 800 liraya çıkarılmalı. Buna bağlı olarak en düşük emekli aylığı da 45 bin 800 lira olmalı, diğer emekli maaşları da buna paralel şekilde artırılmalıdır" ifadelerini kullandı. (AA)