CHP'den AKP'ye geçen başkan 35 adet Togg satın aldı!

CHP'den başkan vekili seçildikten sonra AKP'ye katılan ve rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taktığı Özlem Vural Güzel yönetimindeki Beykoz Belediyesi araç filosuna 35 adet Togg dahil etti.

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisinde yapılan seçimle CHP kontenjanından başkan vekili olan daha sonra partisinden ayrılarak AKP’ye katılan Özlem Vural Gürzel yine bir skandal ile gündem oldu.

Özlem Vural Gürzel yönetimindeki Beykoz Belediyesi, Çavuşbaşı Belediye Garajı’nda düzenlenen programla kamu kaynaklarını kullanarak 35 adet elektrikli Togg’u hizmet filosuna kattı. Belediye yönetimi, araçların kiralık olmadığını ve doğrudan belediye mülkiyetinde bulunduğunu açıkladı.

TEPKİ YAĞDI

Kamu kaynaklarının bu şekilde kullanılması tepkileri beraberinde getirdi. Eleştirilerde, belediyenin mevcut ekonomik koşullarda altyapı, sosyal yardım ve temel hizmetler gibi alanlara öncelik vermesi gerektiği savunuldu. Bazı kullanıcılar, onlarca yeni aracın aynı anda satın alınmasının kamu kaynaklarının kullanımı açısından sorgulanması gerektiğini dile getirdi.

NE OLMUŞTU?

İktidara yakın gazeteciler Buket Aydın, Çağlar Cilara, Cuma Obuz ve Taha Hüseyin Karagöz sosyal medyada eş zamanlı olarak Özlem Gürzel için övgü dolu paylaşımlarda bulunmuştu.

Benzer ifadelerin kullanıldığı paylaşımların ardından Buket Aydın, Çağlar Cilara, Cuma Obuz ve Taha Hüseyin Karagöz'ün, Özlem Vural Gürzel'in kurduğu "Beykoz Medya Okulu"nda "eğitmen" sıfatıyla ders verdikleri ortaya çıkmıştı.