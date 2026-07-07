CHP'deki 190 bin sandık görevlisine ne olacak? Seçim tatbikatından önce butlan geldi

CHP’de butlan yönetimi tarafından 40’a yakın il başkanının görevden alınması parti içinde büyük bir krize yol açtı. Tam 190 bin sandık görevlisiyle eylül ayındaki seçim tatbikatına hazırlanırken yaşanan bu gelişmeye ve Kılıçdaroğlu'nun gelişine tepki gösteren Özgür Özel kanadı, mevcut yönetim anlayışı yüzünden seçimlere AKP’nin istediği gibi bir CHP'nin gireceğini söyledi.

CHP içerisinde butlan yönetimi şu ana kadar 40’a yakın il başkanını görevden alması, parti örgütlerinde ciddi bir karşı duruşu beraberinde getirdi. İl başkanları görevden uzaklaştırılsa da seçilmiş ilçe yönetimlerinin kendi başkanlarına destek açıklamaları yapmaya devam ediyor. Partideki bu durumu değerlendiren Özgür Özel yönetiminden isimler, atama yoluyla göreve getirilen yeni il başkanlarının çalışacak kadro bulamadığını belirterek “Atama il başkanları şu an toplantı yapacak ilçe başkanı bulamıyor. En ilgisiz kişilere teklif götürseler bile daha çoğu yere atama yapamadılar. Atama yapmaları zaman alıyor. İller bitince ilçelere geçmek isteyecekler. Ama örgüt onları kabul etmiyor” dedi.

190 BİN KİŞİLİK SEÇİM TATBİKATI HAZIRLIĞI YARIM KALDI

Cumhuriyet gazetesinden Sarp Sağkal’ın haberine göre, partinin seçilmiş kurmayları, yaşanan süreçten önce 190 bin sandık görevlisini şimdiden belirlediklerini ve hepsinin kontrol edilebileceği sıkı bir sistem kurduklarını ifade ederek, “Hepsini en az iki kere telefonla aramıştık. Bu insanlarla şu ana kadar hazırladığımız hükümet programının saha çalışmasını başlatmıştık. Yazın da bunları devam ettirmeyi düşünürken ve eylüle de seçim tatbikatı hazırlarken butlan oldu. Şimdi bu arkadaşlarımızın hepsi hâlâ bizimle çalışmak istediğini söylüyor. Genel merkezi tanımıyor. Butlancıların böyle bir ortamda saha çalışması yapma, sandık güvenliğini sağlama, insanların derdini dinleme, siyaset üretme gibi bir hedefi yok. Tek dertleri ‘Bu hafta kimi ihraç etsem.’ Bu şekilde parti yönetilmez” eleştirisinde bulundu.

"AKP'NİN İSTEDİĞİ BİR CHP"

Görevden alınan il başkanları, mevcut durumun devam etmesi ve yeni bir parti kurulması halinde örgütün kendileriyle birlikte hareket edeceğini belirtiyor. Ancak Özgür Özel kanadından isimler, yeni bir parti kurma fikrinin beraberinde büyük sistemsel ve maddi sorunlar getireceği konusunda uyarıda bulunuyor. Sandık görevlisi vermenin belirli yasal şartları olduğunu, yeni bir oluşumda maddi kaynak sıkıntısı yaşanacağını ve CHP çatısı altında kurulmuş olan tüm hazır sistemlerin kaybedileceğini belirterek, "Bu yönetim anlayışı yüzünden seçimlere tam da AKP’nin istediği gibi bir CHP girecek" tepkilerini dile getirdi.