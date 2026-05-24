CHP'de olağanüstü kongre için adım: Bayramdan sonrasına işaret edildi

CHP'de Özgür Özel liderliğinde toplanan PM toplantısının ardından partili kurmaylar, bayram sonrasında kurultay tarihinin açıklanmaması durumunda ilk pazartesi imza sürecini başlatacaklarını ifade etti.

Özgür Özel ve yönetimi butlan kararın karşısında olduklarını ifade ederken partinin derhal olağanüstü kongreye götürülmesi konusunda hemfikir. Bu kapsamda gözler olağanüstü kurultay sürecine çevrilirken Özel başkanlığında toplanan Parti Meclisi, yaklaşık 5 buçuk saat sürdü. Toplantıda izlenecek yol haritasını masaya yatırdı.

BAYRAMDAN SONRAKİ İLK PAZARTESİ

Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre CHP yönetimi, Kurban Bayramı’nın sonuna kadar kurultay kararının Kılıçdaroğlu tarafından açıklanmasını bekleyecek. Bayram sonrasında herhangi bir adım atılmaması halinde ise ilk pazartesi günü delegelerden imza toplanarak seçimli olağanüstü kurultay sürecinin başlatılması planlanıyor.

İSTANBUL'DA OTURMA EYLEMİ

CHP İstanbul İl Başkanlığı, sosyal medya hesapları üzerinden bir paylaşımda bulunarak İstanbulluları 24 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da meydanlara davet etti. İl başkanlığı, Kadıköy, Beyoğlu ve Bahçelievler’de eş zamanlı basın açıklaması ve oturma eylemi düzenleyeceğini duyurdu.

