CHP lideri Özgür Özel’den duygulandıran Babalar Günü paylaşımı

CHP lideri Özgür Özel, Babalar Günü dolayısıyla babası Talat Özel ile çektirdiği fotoğrafı paylaşarak, "Evlatlarına onurlu bir gelecek bırakmak için mücadele eden tüm babalarımıza selam olsun" mesajını yayınladı.

CHP lideri Özgür Özel, Babalar Günü vesilesiyle sosyal medya hesabı üzerinden anlamlı bir kutlama mesajı yayınladı. Paylaşımında babası Talat Özel ile birlikte kol kola yürüdüğü samimi bir fotoğrafa yer verdi.

"BİZE DOĞRU YERDE DURMAYI ÖĞÜTLEDİ"

CHP lideri Özel paylaşımında, "Bugün Babalar Günü. Yol uzun ve zor olduğunda insan en çok kendisine yolu öğretenleri düşünür. Dönüp baktığımızda bize her zaman doğru yerde durmayı öğütleyen babamızı görürüz." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, başta şehit babaları olmak üzere tüm babaların bu özel gününü tebrik etti. Özel, mesajını "Başta şehit babaları olmak üzere tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun. Evlatlarına onurlu bir gelecek bırakmak için mücadele eden tüm babalarımıza selam olsun!" sözleriyle tamamladı.