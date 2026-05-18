CHP lideri Özel, Türkan Saylan’ı andı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin kurucusu Prof. Dr. Türkan Saylan’ı vefatının 17. yılında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla andı. Özel, yayınladığı mesajla Saylan'ın çağdaş Türkiye ideali doğrultusunda bıraktığı mirasa sahip çıkma kararlılığını vurguladı.

"CUMHURİYETİN DEĞERLERİNDEN HİÇ ÖDÜN VERMEDİ"

CHP lideri Özgür Özel, ömrünü toplumun çağdaşlaşmasına ve eğitimde fırsat eşitliğine adayan Prof. Dr. Türkan Saylan'ın vefat yıl dönümü dolayısıyla resmi sosyal medya hesabından yaptığı anma mesajında şu ifadelere yer verdi:

Çağdaş bir Türkiye idealiyle; ömrünü kız çocuklarının eğitimine, kadın haklarına ve bilime adayan Türkan Saylan’ı vefatının 17. yılında saygı ve rahmetle anıyorum. Cumhuriyetin değerlerinden hiç ödün vermeden yürüttüğü mücadele mirasına, savunduğu değerlere ve kurucusu olduğu Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne sahip çıkmayı sürdüreceğiz.

MÜCADELE MİRASINA SAHİP ÇIKMA VURGUSU

Özgür Özel'in paylaştığı mesaj, Türkan Saylan'ın özellikle kız çocuklarının eğitimi ve kadın hakları konusundaki tavizsiz duruşunun önemini bir kez daha gündeme taşıdı.

CHP lideri, yayımladığı anma mesajıyla Saylan'ın kurucusu olduğu Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin ve onun savunduğu cumhuriyet değerlerinin her zaman arkasında duracaklarını ifade etti.