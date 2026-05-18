CHP Lideri Özel gençlerle birlikte Anıtkabir'e yürüyecek

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Gençlik Kolları'nın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle düzenleyeceği yarın saat 14:00'te Güvenpark'tan Anıtkabir’e yürüyecekleri "Gençlik Değiştirecek" kortejine katılacak.

CHP GENÇLİK KOLLARI DUYURDU

CHP Gençlik Kolları'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "19 Mayıs’ta Gençlik Kortejimizle Güvenpark’ta buluşuyor, Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgahına Genel Başkanımız Özgür Özel ile birlikte yürüyoruz." ifadelerine yer verildi.

CHP GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI AYDIN: ATAMIZIN YÜREĞİNDEKİ KARARLILIK GENÇLERLE YENİDEN YANKILANACAK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımıyla düzenlenecek "Gençlik Değiştirecek" korteji, yarın saat 14:00’te Ankara Güvenpark’ta başlayacak.

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, korteje ilişkin yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Bandırma Vapuru ile Samsun’a çıkışı, 19 Mayıs 1919’un üzerinden 107 yıl geçti. Atamızın Samsun’a çıkarken yüreğindeki kararlılık, güçlü irade ve cesareti yarın Güvenpark’ta toplanacak on binlerce gencin yüreğinde tekrar yankılanacak."

"Cumhuriyet’i kurtaracak genç irade, yarın Güvenpark’ta olacak. 107 yıl sonra aynı kararlılıkla yürüyeceğiz. Atamızdan biz gençlere emanet sorumluluğu gururla taşımaya devam edeceğiz. 19 Mayıs Salı günü 14:00’te Güvenpark’ta buluşuyor, Genel Başkanımız Özgür Özel ile birlikte Atamızın ebedi istirahatgahı Anıtkabir’e yürüyoruz.”