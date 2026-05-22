CHP Genel Merkezi'nde gece böyle geçti! "Hukuksuzluğa karşı nöbetteyiz"

Mutlak butlan kararının ardından akşam saatlerinden geceye uzanan süreçte, CHP Genel Merkezi çevresindeki yoğunluk azaldı. Ancak bina etrafındaki hareketlilik tamamen sona ermedi. Süreci 'seçilmiş başkanlara yönelik hukuksuzluk' olarak değerlendiren partililer, karara karşı tepkilerini dile getirdi. Aynı saatlerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik dayanışma ziyaretleri düzenlendi.

Kararın duyulmasıyla genel merkeze akan kitle, yapılan basın açıklamalarının ardından Genel Başkan Özel’in çağrısı üzerine büyük oranda dağıldı. Buna rağmen parti binası önünde nöbet tutacak gruplar bırakıldı. Binanın girişine otobüsler çekilirken, hem bina içinde hem de çevresinde bekleyiş kesintisiz sürdü. Gece saatlerinde genel merkeze yönelik destek ziyaretleri de devam etti.

"BURANIN KALABALIK KALMASI LAZIMDI"

Evrensel'den Sevim Saylam'ın haberine göre kalabalığın büyük kısmı alanı boşaltsa da içeride kalan partililer sabaha kadar beklemeyi sürdürdü. Bekleyiş sırasında kimi vatandaşlar koltukların üzerinde uyurken, kimileri koridorlarda sohbet etti. Gelişmeler gece boyunca televizyon ve cep telefonlarından takip edildi. Partililerle birlikte basın mensupları da gece boyunca genel merkezde görevlerine devam etti.

Yozgat’tan geldiğini belirten bir vatandaş ise, Özel'in çağrısına rağmen kalabalığın dağılmasına tepki göstererek sitemini "Mücadele edilmesi gerekiyor, buranın kalabalık kalması lazımdı" sözleriyle ifade etti.

"TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ" İÇİN UYKUSUZ BEKLEYİŞ

Genel merkezde bekleyişini sürdürenler, yaşanan süreci yalnızca CHP'nin bir meselesi olarak görmediklerini vurguladı. Türkiye'nin geleceğine sahip çıkmak amacıyla genel merkezde bulunduklarını belirten partililer ve vatandaşlar, sabaha kadar binadan ayrılmamaya kararlı olduklarını kaydetti.

Gelişmeler üzerine CHP Genel Merkez binasında ışıklar gece boyunca sönmedi. Özgür Özel’in makam odasında bulunduğu saatlerde de bina içindeki hareketlilik sürdü. Parti üzerinde bir oyun oynandığını düşündüğünü ifade eden bir vatandaş, "Bu haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı sabaha kadar burada bekleyeceğim" diyerek tepkisini dile getirdi.

SABAHIN İLK IŞIKLARINA KADAR MÜCADELE

Gecenin sonunda CHP Genel Merkezi’nde yorgun ancak dağılmayan bir topluluk kaldı. Sandalyelerin üzerinde uyuyan, çay eşliğinde süreci değerlendiren ve koridorlarda sessizce bekleyen vatandaşlar, ertesi gün devam edecek sürece hazırlanarak sabahın ilk ışıklarına kadar genel merkezden ayrılmadı.