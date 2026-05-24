CHP Genel Merkezi önünde gazetecilere abluka!

CHP’de kurultay tartışmaları yeni bir aşamaya taşınırken, Ankara’da gece saatleri hareketli geçti. İstinafın CHP Kurultayı’yla ilgili “mutlak butlan” kararının ardından başlayan siyasi gerilim, bu kez CHP Genel Merkezi çevresinde yaşanan gelişmelerle gündeme geldi.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik’in, gece yarısı parti genel merkezinin tahliye edilmesine yönelik resmi başvuruda bulunmasının ardından CHP yönetiminin çok sayıda parti yöneticisini acil şekilde Genel Merkez’e çağırdığı öğrenildi.

POLİS EKİPLERİYLE PARTİLİLER ARASINDA ARBEDE

Öte yandan CHP Ankara İl Başkanlığı da dikkat çeken bir çağrı yayımladı. Yapılan açıklamada, “Partimize sahip çıkmak için şimdi birlik zamanı” ifadeleri kullanılarak parti üyeleri ile yurttaşların CHP Genel Merkezi önüne gelmeleri istendi.

Yaşanan gelişmeler sonrası Genel Merkez çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Polis ekipleri bina çevresinde bariyerler oluştururken, alanda zaman zaman arbede yaşandığı belirtildi. Toplanan partililer ile güvenlik güçleri arasında kısa süreli gerginlikler yaşandığı, Genel Merkez çevresindeki araçların polis tarafından çekildiği aktarıldı.

POLİSLER BASIN KARTINI KABUL ETMEDİ

Sahadaki gelişmeleri takip etmek isteyen gazetecilerin de güvenlik engeliyle karşılaştığı öne sürüldü. Gazete Pencere muhabiri Yıldız Yazıcıoğlu, CHP Genel Merkezi önündeki hareketliliği izlemek için polis barikatını geçmek istediğini ancak görevli polislerin hem aktif resmi basın kartını hem de süresiz basın kartını kabul etmediğini duyurdu.

Yazıcıoğlu, sosyal medya paylaşımında gazetecilerin görev yapmasının engellendiğini belirterek, CHP Genel Merkezi çevresinde yalnızca siyasetçilere değil basın mensuplarına yönelik de fiili bir kısıtlama uygulandığını savundu. Bölgede bulunan bazı gazeteciler de görüntü almalarının ve alana yaklaşmalarının engellendiğini ifade etti.

KONTROLLÜ İZİN

Yaşananlara yönelik tepkilerin artmasının ardından güvenlik uygulamalarında kısmi yumuşamaya gidildiği bildirildi. Bazı gazetecilerin daha sonra kontrollü şekilde bölgeye alınmaya başlandığı öğrenildi.

CHP Genel Merkezi önünde gece boyunca süren hareketlilik ve güvenlik önlemleri dikkat çekerken, kurultay tartışmalarının önümüzdeki günlerde de siyasetin ana gündem maddelerinden biri olması bekleniyor.