CHP binasına yapılan baskında kullanılan biber gazı 45 gün sonra yeniden hissedildi

CHP Genel Merkezi'nin giriş katında yürütülen tadilat çalışmaları sırasında beklenmedik bir olay meydana geldi. Binanın giriş kısmında yer alan duvarlardaki yenileme işlemleri devam ederken, ortama aniden biber gazı yayıldı. Beklenmeyen bu durum karşısında binanın giriş katı ile ikinci katında bulunanlar, havaya hızla karışan gazdan etkilendi.

24 MAYIS'IN İZLERİ DUVARLARDA KALMIŞ

Yaşanan bu olayın kaynağının, aylar önce parti binasında gerçekleşen polis müdahalesi olduğu anlaşıldı. Mutlak butlan kararının ardından 24 Mayıs tarihinde polis ekipleri CHP Genel Merkezi'ne girmiş ve içeride yaşanan olaylar sırasında biber gazı kullanılmıştı. O müdahale esnasında yoğun olarak sıkılan gazın kalıntılarının duvarlara sindiği ve giriş katındaki tadilat çalışması sırasında ortaya çıktı.

Genel merkezin giriş katında asılı bulunan "Bellek" yazısının yerinden sökülmesi işlemi esnasında açığa çıkan gaz, bir anda bina içerisine dağıldı. (ANKA)