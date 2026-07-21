CHP Antalya İl Kadın Kolları Başkanı'ndan görevden alma tepkisi: Bir kararla mücadelemiz bitmez

Yazılı bir açıklama yapan CHP Antalya İl Kadın Kolları Başkanı Füsun Çevik Karaman, görevden alma kararının "mutlak butlan" süreci kapsamında alındığını ifade ederek, söz konusu kararın ne örgütün vicdanında ne de mücadele eden CHP'lilerin nezdinde karşılığı bulunduğuna inandığını söyledi.

Karaman, CHP'nin gücünü hukuktan, demokrasiden ve örgüt iradesinden aldığını vurgulayarak, "Hiçbir idari tasarruf, görev değişikliği ya da makam kararı bu inancı değiştiremez. Unvanlar alınabilir, görevler değiştirilebilir; ancak Cumhuriyet sevdası, mücadele azmi ve halkımıza bağlılığımız elimizden alınamaz." ifadelerini kullandı.

Açıklamasında, "Benim Genel Başkanım Sayın Özgür Özel'dir." diyen Karaman, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya'nın öncülüğünde kadınların örgütlü mücadelesini büyütmeye ve partinin iktidar yürüyüşüne katkı sunmaya devam edeceklerini belirtti.

"BİR KARARLA MÜCADELEMİZ BİTMEZ"

Cumhuriyet'in kuruluşunda kadınların üstlendiği role dikkat çeken Karaman, bugün de kadınların demokrasi, adalet ve halk iradesinin en güçlü savunucuları olduğunu ifade etti. Atatürk'ün, "Şuna inanmak lazımdır ki, dünya üzerinde gördüğümüz her şey kadının eseridir." sözünü hatırlatan Karaman, siyaset anlayışlarının bu ilkeye dayandığını kaydetti. Mücadelelerinin makam ya da unvan için olmadığını dile getiren Karaman, kadınların eşitliği, halkın refahı ve Türkiye'nin aydınlık geleceği için çalışmayı sürdüreceklerini belirtti. Görev değişikliklerinin mücadelelerini durduramayacağını savunan Karaman, "Bir Cumhuriyet Halk Partili'nin mücadelesi bir imzayla başlamaz, bir kararla da bitmez. Gücümüz yetkiden değil örgütümüzden, makamdan değil halktan gelir." dedi.

Karaman, açıklamasını, yönetim kurulu üyeleri ve yol arkadaşlarıyla birlikte Özgür Özel'in liderliğinde ve Asu Kaya'nın öncülüğünde çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek tamamladı. Ayrıca, CHP'nin iktidar yürüyüşünün makam hesapları ya da görev değişiklikleriyle engellenemeyeceğini savundu ve Cumhuriyet'in kazanımlarını koruma mücadelesini sürdüreceklerini ifade etti.