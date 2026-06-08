CHP, AKP, DEM ve DEVA'yı KA.DER buluşturdu

CHP, AKP, DEM Parti ve DEVA Partisi'nden kadınlar Diyarbakır’da ortak zeminde buluştu. Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER), kadınların siyasette ve karar alma mekanizmalarında eşit temsilini güçlendirmek amacıyla yürüttüğü KA.DER Kürsü buluşmalarını Diyarbakır’a taşıdı.

KA.DER Diyarbakır Temsilcisi Melis Kandemir’in ev sahipliğinde düzenlenen program, farklı siyasi partilerden kadınları, muhtarları, yerel yöneticileri ve sivil toplum temsilcilerini aynı masa etrafında buluşturdu.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirilen etkinliğe CHP, AKP, DEM Parti ve DEVA Partisi'den kadın siyasetçiler, kadın muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda kadın katıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük de programa katılarak kadınların yerel yönetimlerde ve karar alma süreçlerinde daha güçlü temsil edilmesinin önemine dikkat çekti.

"KADINLARIN OLMADIĞI YERDE DEMOKRASİ EKSİK KALIR"

KA.DER Genel Başkanı Yeşim Akpolat, açılış konuşmasında kadınların eşit temsil mücadelesinin partiler üstü bir demokrasi mücadelesi olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Kadınların olmadığı yerde demokrasi eksik kalır. Eşit temsil yalnızca kadınların değil, toplumun tamamının meselesidir. Farklı siyasi görüşlerden kadınların aynı masada buluşabilmesi, Türkiye’nin demokratik geleceği açısından son derece kıymetlidir.”

Akpolat ayrıca, Nisan ayında Gaziantep’te, Mayıs ayında ise Diyarbakır’da temsilcilik açtıklarını belirterek, KA.DER’in Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki örgütlenmesini güçlendirmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Program kapsamında gerçekleştirilen çalıştaylarda katılımcılar; kadınların siyasete katılımının önündeki engelleri, yerel düzeyde kadın temsilini artırmaya yönelik çözüm önerilerini ve Diyarbakır’da kadın dayanışmasını güçlendirecek mekanizmaları ele aldı.

KA.DER Diyarbakır Temsilcisi Melis Kandemir ise Diyarbakır’da kadınların siyasal katılımını güçlendirecek kalıcı bir dayanışma zemini oluşturmayı hedeflediklerini belirterek, temsilciliğin bölgedeki kadınlar için önemli bir buluşma ve güçlenme merkezi olacağını ifade etti.

Çalıştay sonucunda kadınların milletvekilliğinden belediye başkanlığına, belediye meclis üyeliğinden muhtarlığa kadar tüm karar alma mekanizmalarında daha güçlü temsil edilmesi gerektiği yönünde ortak görüş ortaya çıktı. Katılımcılar, farklı siyasi partilerden kadınların bir araya gelmesinin eşit temsil mücadelesine güç kattığını vurguladı.

Gaziantep’in ardından Diyarbakır’da açılan temsilcilikle birlikte KA.DER, bölgesel örgütlenmesini büyütmeyi ve kadınların siyasette daha görünür, daha etkili ve daha güçlü olduğu bir geleceği birlikte inşa etmeyi hedefliyor.

KA.DER'in, kadınların siyasette ve karar alma mekanizmalarında eşit temsil edildiği demokratik bir Türkiye hedefiyle çalışmalarını sürdürmeye devam edeceği belirtildi.