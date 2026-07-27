Cezaevindeyken verdiği sözü tuttu: İnan Güney ilk ziyaretini engelli yurttaşa yaptı

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, İBB soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden tahliye edilmesinin ardından ilk ziyaretini gerçekleştirdi. Güney, seçim çalışmaları sırasında Örnektepe Mahallesi'nde tanıştığı ve kendisine destek veren engelli vatandaş Ali'yi evinde ziyaret etti.

TUTUKLUYKEN VERDİĞİ SÖZÜ TUTTU

Güney, cezaevinde bulunduğu dönemde Ali'ye gönderdiği mektupta, tahliye olduğunda ilk olarak kendisini ziyaret edeceğine söz vermişti. Sözünü tutarak Ali ve ailesinin kapısını çalan Güney, duygusal anlar yaşandı.

'SİLİVRİ ZİNDANI'NDAN MEKTUPLAR'

Ziyarete ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan İnan Güney, şu ifadelere yer verdi:

"Var olasın Ali... Silivri Zindanı'nda dualarıyla, mektuplarıyla beni hiç yalnız bırakmadı. Güzel gönlüyle, sıcacık sevgisiyle bana güç, kuvvet verdi. Ben de Ali'ye söz verdim, çıktığımda ilk ziyaretimi ona yapacağımı söyledim."

"11 AYLIK HASRET SONA ERDİ"

Güney, açıklamasının devamında "11 aylık hasret bitti, özgürlük ziyaretlerimin ilkini, güzel kardeşim Ali ve ailesine yaptım... Sarıldık, duygulandık, çokça güldük... Beyoğlu'muzda sevgiyi çoğaltmak için bir kez daha sözleştik..." ifadelerini kullandı. Ziyaret sırasında çekilen görüntülerde, ikilinin birbirine sarıldığı ve gülümsediği anlar dikkat çekti.

(ANKA)