Cezaevindeki Deniz Göktaş'tan ilk mesaj: "Tahmin ettiğimden de iyiyim"

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'ndeki 'Ölü Deniz' isimli gösterisinden sonra hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve ardından "dini değerleri alenen aşağılama" ile "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamalarıyla tutuklanan komedyen Deniz Göktaş'tan cezaevinden bir mesaj gönderdi. Çorlu Karatepe Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nden avukat Cenk Yiğiter aracılığıyla mesajını ileten Göktaş, oldukça pozitif bir tutum sergiledi. Göktaş, Yiğiter vasıtasıyla paylaştığı mesajında, "Keyfim çok yerinde, tahmin ettiğimden de iyiyim" ifadesini kullandı.

"EN BÜYÜK PROBLEMİM TURNUVANIN AZ GOLLÜ GEÇMESİ"

Göktaş'ı cezaevinde ziyaret eden Avukat Cenk Yiğiter, hem Deniz Göktaş hem de tutuklanan meslektaşı Avukat Mehmet Pehlivan'ın sağlık ve moral durumlarının gayet iyi olduğunu belirtti. Yiğiter şunları aktardı:

“Biraz önce Karatepe Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde Deniz Göktaş'ı ve meslektaşımız Av. Mehmet Pehlivan'ı gördüm. Her ikisinin de moralleri, keyifleri son derece iyi ve herkese çok selamları var. Deniz'e söylemek istediğin bir şey var mı diye sordum. Dedi ki "Keyfim çok yerinde, tahmin ettiğimden de iyiyim. Dünya Kupası'nı izliyorum. Burada en büyük problemim turnavanın az gollü geçmesi." Sordum, Arjantin'i destekliyormuş. Bu arada yeni bir podcast yazmaya başlamış bile.”