Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Cezaevinde zehirlenme şüphesi: Mahkumlar hastanelik oldu

Cezaevinde zehirlenme şüphesi: Mahkumlar hastanelik oldu

Zonguldak'ın Beycuma beldesindeki M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda mide bulantısı ve kusma şikayeti yaşayan 18 mahkum tedavi edildi. Beş mahkum hastaneye kaldırıldıktan sonra taburcu edilirken, gıda ve su numuneleri alındı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Cezaevinde zehirlenme şüphesi: Mahkumlar hastanelik oldu

Zonguldak'ın Beycuma beldesinde bulunan M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda 18 mahkum, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle tedavi altına alındı. Olayın ardından sağlık ekipleri cezaevine yönlendirilirken, beş mahkum hastaneye kaldırıldı ve daha sonra taburcu edildi.

MAHKUMLAR TEDAVİ EDİLDİ

Ceza infaz kurumunun kapalı bölümünde kalan 15, açık bölümünde bulunan 3 mahkum mide bulantısı ve kusma şikayeti yaşadı. Durumun bildirilmesi üzerine kuruma 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, rahatsızlanan 18 kişiye ilk müdahaleyi cezaevi içerisinde gerçekleştirdi.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın

BEŞ MAHKUM HASTANEYE KALDIRILDI, TABURCU EDİLDİ

Ekiplerin yaptığı değerlendirme sonucunda kapalı bölümden üç, açık bölümden iki hükümlü ve tutuklu Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan beş kişi, yapılan tetkiklerin ardından ilaç tedavisi uygulanarak taburcu edildi.

Otelde 42 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendiOtelde 42 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

SU VE GIDA NUMUNELERİ ALINDI, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince cezaevinden su, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince ise gıda numuneleri alındı. Mahkumlara gıda zehirlenmesi teşhisi konulmadığı ve olayla ilgili Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

(AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Cezaevi Zehirlenme Hastane
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro