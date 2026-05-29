Cezaevinde zehirlenme şüphesi: Mahkumlar hastanelik oldu

Zonguldak'ın Beycuma beldesinde bulunan M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda 18 mahkum, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle tedavi altına alındı. Olayın ardından sağlık ekipleri cezaevine yönlendirilirken, beş mahkum hastaneye kaldırıldı ve daha sonra taburcu edildi.

MAHKUMLAR TEDAVİ EDİLDİ

Ceza infaz kurumunun kapalı bölümünde kalan 15, açık bölümünde bulunan 3 mahkum mide bulantısı ve kusma şikayeti yaşadı. Durumun bildirilmesi üzerine kuruma 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, rahatsızlanan 18 kişiye ilk müdahaleyi cezaevi içerisinde gerçekleştirdi.

BEŞ MAHKUM HASTANEYE KALDIRILDI, TABURCU EDİLDİ

Ekiplerin yaptığı değerlendirme sonucunda kapalı bölümden üç, açık bölümden iki hükümlü ve tutuklu Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan beş kişi, yapılan tetkiklerin ardından ilaç tedavisi uygulanarak taburcu edildi.

SU VE GIDA NUMUNELERİ ALINDI, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince cezaevinden su, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince ise gıda numuneleri alındı. Mahkumlara gıda zehirlenmesi teşhisi konulmadığı ve olayla ilgili Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

